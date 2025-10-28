الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

وصفة طبيعية قدميها لأبنائك يوميا قبل المدرسة لتقوية المناعة

تنتشر الأمراض والفيروسات المعدية فى وقتنا الحالى بين الصغار نتيجة تغيير الفصول واختلاط الطلاب معا طوال اليوم الدراسى ما يؤثر على صحتهم بشكل سلبي.

وتحرص الأمهات على تغذية الصغار جيدا لتقوية مناعتهم وحمايتهم من جميع الأمراض التى قد تؤثر على صحتهم وتركيزهم فى الدراسة.

وصفة طبيعية بتقوية مناعة الصغار والكبار 

وتقدم الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، وصفة طبيعية لتقوية المناعة يمكن تقديمها للصغار يوميا على الريق قبل الذهاب إلى المدرسة.

المكونات:

برطمان عسل أبيض طبيعية ذات نوع جيد 

ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون 

ملعقة صغيرة كركم 

رشة فلفل أسود 

عصير ليمونة

الطريقة:-

  • نحضر المكونات ونخلطها معا جيدا لى بولة عميقة.
  • ثم نحفظ الخليط فى برطمانات زجاجية معقمة ومحكمة الغلق.
  • يتم استخدامها يوميا حيث يؤخذ منها ملعقة على الريق للصغار أو الكبار.
  • ويمكن أخذ ملعقه كبيرة منها على كوب ماء مغلي ونقلب جيدا ويتم تناولها بعد ذلك.
فوائد الوصفة 

  • هذه الوصفة تنقي الرئة وتساعد على التنفس
  • تعزز صحة الجهاز التنفسي
  • تحمى من الأمراض التنفسية
  • تقوي المناعة
  • تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم
  • تفتح الشهية عند الصغار وتساعد فى التغذية السليمة
  • تطرد الديدان من معدة الطفل.
  • سبب وجود الفلفل الأسود هو أن به مادة تعزز من امتصاص الكركم والكركمين بالجسم.
  • الزنجبيل يعالح التهاب الحلق والبلغم بالصدر
  • العسل يرطب الجهاز التنفسي ويقوى المناعة.
  • الليمون غنى بفيتامين سى الذي يقوى المناعة.
6 طرق بسيطة لتعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض

الزعتر البري، يقوي المناعة وقت الخريف

