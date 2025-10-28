وصفة طبيعية قدميها لأبنائك يوميا قبل المدرسة لتقوية المناعة

تنتشر الأمراض والفيروسات المعدية فى وقتنا الحالى بين الصغار نتيجة تغيير الفصول واختلاط الطلاب معا طوال اليوم الدراسى ما يؤثر على صحتهم بشكل سلبي.

وتحرص الأمهات على تغذية الصغار جيدا لتقوية مناعتهم وحمايتهم من جميع الأمراض التى قد تؤثر على صحتهم وتركيزهم فى الدراسة.

وصفة طبيعية بتقوية مناعة الصغار والكبار

وتقدم الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، وصفة طبيعية لتقوية المناعة يمكن تقديمها للصغار يوميا على الريق قبل الذهاب إلى المدرسة.

المكونات:

برطمان عسل أبيض طبيعية ذات نوع جيد

ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون

ملعقة صغيرة كركم

رشة فلفل أسود

عصير ليمونة

الطريقة:-

نحضر المكونات ونخلطها معا جيدا لى بولة عميقة.

ثم نحفظ الخليط فى برطمانات زجاجية معقمة ومحكمة الغلق.

يتم استخدامها يوميا حيث يؤخذ منها ملعقة على الريق للصغار أو الكبار.

ويمكن أخذ ملعقه كبيرة منها على كوب ماء مغلي ونقلب جيدا ويتم تناولها بعد ذلك.

تقوية المناعة، فيتو

فوائد الوصفة

هذه الوصفة تنقي الرئة وتساعد على التنفس

تعزز صحة الجهاز التنفسي

تحمى من الأمراض التنفسية

تقوي المناعة

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم

تفتح الشهية عند الصغار وتساعد فى التغذية السليمة

تطرد الديدان من معدة الطفل.

سبب وجود الفلفل الأسود هو أن به مادة تعزز من امتصاص الكركم والكركمين بالجسم.

الزنجبيل يعالح التهاب الحلق والبلغم بالصدر

العسل يرطب الجهاز التنفسي ويقوى المناعة.

الليمون غنى بفيتامين سى الذي يقوى المناعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.