بطاقتك دليفرى، قوافل متنقلة تستخرج وثائق الأحوال المدنية.. الداخلية تستخرج 33 ألف بطاقة وشهادة مميكنة

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية جهوده الميدانية لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن سياسة الوزارة لتفعيل الدور المجتمعي للقطاعات الأمنية وتيسير إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية.

بطاقتك دليفري، قوافل متنقلة تستخرج وثائق الأحوال المدنية

وأكدت الوزارة أن القوافل المجهزة فنيًا ولوجيستيًا عملت على تقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، شمال سيناء، ومطروح، حيث أسفرت جهود القوافل عن استخراج 6452 بطاقة رقم قومي و25613 مصدر مميكن.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من المواطنين، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارًا من 13/12/2025.

الداخلية تستخرج أكثر من 33 ألف بطاقة وشهادة مميكنة

كما واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر أرقام الخدمة المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الفورية، و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات الإنسانية وأسر الشهداء، وأسفرت الجهود عن استخراج وتوصيل 814 بطاقة رقم قومي و149 مصدر مميكن في نفس اليوم.

إيفاد القوافل لتيسير خدمات استخراج الأوراق الثبوتية بالمحافظات

كما استجاب القطاع لالتماسات الحالات الإنسانية من كبار السن والمرضى وذوي الهمم، حيث تم إيفاد مأموريات منزلية ومستشفيات لـ63 حالة لتجديد بطاقات الرقم القومي وتسليمها لهم.

وبالإضافة إلى ذلك، واصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، وتم استخراج وتسليم البطاقة لـ283 مواطنًا ومواطنة، كما تم استقبال كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي لتلبية احتياجاتهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات 490 مواطنًا ومواطنة.

وأشادت الوزارة بقبول المواطنين لهذه الإجراءات، مؤكدة أن تلك المبادرات ساهمت في توفير الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم حقوق الإنسان وتيسير الخدمات الجماهيرية.

