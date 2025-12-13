السبت 13 ديسمبر 2025
أخبار مصر

بعد شكوى على مواقع التواصل

محافظة الجيزة تضبط سائق خالف التعريفة وقسّم خط السير بالدقي– فيصل

السيارة المخالفة
السيارة المخالفة
نجحت محافظة الجيزة في ضبط سائق سيارة أجرة قام بتقسيم خط السير، وفرض أجرة إضافية بالمخالفة للتعريفة المقررة على خط الدقي – فيصل، وذلك في استجابة سريعة لما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر تضرر عدد من المواطنين.

ووجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالمحافظة، بسرعة فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تخل بمنظومة النقل الجماعي.

تعليمات عاجلة إلى لجان السرفيس المنتشرة بنطاق المحافظة

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، أصدر اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي تعليمات عاجلة إلى لجان السرفيس المنتشرة بنطاق المحافظة، لرصد وضبط السائق والسيارة الظاهرة بمقطع الفيديو المتداول.

وخلال أقل من ساعة، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط السائق والسيارة على خط (الدقي – فيصل)، وبمواجهة السائق بما ورد في الشكوى، أقرّ بارتكاب المخالفة. وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تضمنت إيقاف السيارة عن العمل على خط السير لمدة شهر، إلى جانب توقيع غرامة مالية على السائق، وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في متابعة شكاوى المواطنين ورصد المخالفات المرورية والسيرفيس، خاصة ما يتعلق بعدم الالتزام بالتعريفة الرسمية أو تقسيم خطوط السير، مشددًا على أن التعامل الحاسم والفوري مع تلك الوقائع يأتي حفاظًا على حقوق الركاب وتحقيق الانضباط داخل المواقف وخطوط النقل.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات مشابهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وردع المخالفين، وذلك من خلال قنوات التواصل التالية:

الأرقام الأرضية: 33465048 – 33465046

خدمة واتساب الشكاوى: 01016050453

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528

البوابة الإلكترونية للمنظومة: www.shakwa.eg


وأكدت المحافظة أن التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية يمثل ركيزة أساسية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وضبط منظومة النقل الجماعي بما يحقق الصالح العام.

