محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق الفراغات أسفل الطريق الدائري الجنوبي بحي الطالبية

18 حجم الخط

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود حي الطالبية في تنفيذ أعمال غلق الفراغات الصغيرة أسفل الطريق الدائري الجنوبي، وذلك في منطقتي عبد السميع هلال ونفق الطيران، في إطار خطة المحافظة لمنع استغلال هذه الفراغات في أي أنشطة مخالفة أو استخدامها في الفرز وإلقاء القمامة.

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المناطق المحيطة بالطريق الدائري وتحسين المظهر الحضاري، تمهيدًا لتنفيذ أعمال الدهانات والتجميل، وبما يسهم في تعزيز عوامل السلامة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالي العام.

وأوضح أن تنفيذ الأعمال يتم بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للطرق والكباري، لضمان مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية المعتمدة وعدم التأثير على البنية التحتية للطريق.

القضاء على مظاهر العشوائية أسفل الكباري والطرق السريعة

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضاء على مظاهر العشوائية أسفل الكباري والطرق السريعة، ومنع أي استغلال سلبي لها، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات.

وجاءت هذه الأعمال تحت متابعة ميدانية مباشرة من السيد حامد سلامة، رئيس حي الطالبية، الذي شدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق الهدف المنشود وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.