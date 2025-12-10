البيئة واليابسة في خطر، ندوة لفرع ثقافة الفيوم

18 حجم الخط

نظم قسم المواهب بفرع ثقافة الفيوم، ندوة توعوية بعنوان “البيئة واليابسة في خطر” بمدرسة الفيوم الثانوية بنات، ضمن فعاليات مبادرة جيل واعي وطن أقوى الهادفة إلى نشر الوعي البيئي بين الطلاب.

محاور تناولتها الندوة

تناولت الندوة مفهوم البيئة وعناصرها الأساسية، باعتبارها تشمل كل ما يحيط بالإنسان من عناصر طبيعية وصناعية تؤثر فيه ويتأثر بها، كما قدّم تعريفًا مبسطًا لليابسة وما تتضمنه من جبال وسهول وصحاري وسواحل.

كما تناولت الندوة أبرز التهديدات التي تواجه اليابسة، ومنها التصحر وتآكل التربة والتوسع العمراني والتلوث البري وإزالة الغابات، وتأثير المخاطر على الكائنات الحية، وما تسببه من انقراض نباتات وحيوانات، واضطراب السلاسل الغذائية، وتراجع الغطاء النباتي والتنوع الحيوي.

توصيات الندوة

وقد خلصت الندوة الي مجموعة من التوصيات، لحماية البيئة، منها الحفاظ علي المبيئة مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد وتمتد إلى المجتمع. وعلي الطلاب تبنّي ممارسات بسيطة مثل تقليل استخدام البلاستيك، الحفاظ على الأشجار، المشاركة في مبادرات التشجير، إعادة التدوير وفرز القمامة، وشددت التوصيات على أهمية الجهود المجتمعية مثل إنشاء المحميات الطبيعية، تطبيق أساليب الزراعة المستدامة، استخدام الطاقة النظيفة، ومنع البناء على الأراضي الزراعية.

يذكر أن الدولة تلعب دورًا هاما في غرس الوعي البيئي لدى الشباب، عبر دمج مفاهيم الاستدامة وحماية البيئة في المناهج التعليمية وتوفير برامج تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى سلسلة الندوات التوعوية للهيئة العامة للاستعلامات التي تطلق حملات توعية وطنية لإشراك الشباب في مبادرات قومية، ما يحول الوعي النظري إلى ممارسة عملية ومسؤولية مجتمعية.

