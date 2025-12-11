وزارة البيئة وصندوق رعاية المبتكرين يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والعمل المناخي

18 حجم الخط

وقعت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون المصرية بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد جرت مراسم التوقيع بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقع البروتوكول كل من الدكتور علي محمود مدير مشروع الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال، والدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي للصندوق.

دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات البيئة والعمل المناخي

يأتي هذا التعاون في إطار حرص الجانبين على تمكين الباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة من تطوير حلول ابتكارية في مجالات الاستدامة البيئية والعمل المناخي، خاصة داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ويهدف البروتوكول إلى خلق بيئة محفزة للأفكار الريادية وتحويل المشروعات الابتكارية إلى نماذج قابلة للتطبيق في السوق.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتحويل الأبحاث والأفكار المبتكرة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، خاصة في القطاعات الصناعية مثل التكييف والتبريد والفوم ومواد العزل الحراري.

وأشارت إلى أن الصندوق سيخصص مسارًا خاصًا لدعم مشروعات التخرج الريادية في مجالات المناخ والاستدامة، دعمًا لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام ضمن إستراتيجية البحث العلمي 2030.

تعزيز دمج البعد البيئي في التعليم والتوعية بالمناخ

وأوضحت الوزارة أن وحدة الأوزون المصرية تعمل على تعزيز دور الباحثين والمبتكرين في إيجاد حلول عملية وغير تقليدية للتحديات البيئية. كما تسعى إلى دمج القضايا البيئية داخل المناهج الدراسية في الكليات الهندسية والمعاهد التكنولوجية والمدارس الفنية، بهدف رفع الوعي البيئي وتحسين سلامة بيئة العمل وتقليل الانبعاثات الضارة المسببة لتغير المناخ.

برامج مشتركة ومسابقات لدعم المبتكرين

وينص البروتوكول على تنفيذ مجموعة من الأنشطة المشتركة بين وزارة البيئة وصندوق رعاية المبتكرين، تشمل:

حملات توعية بمبادئ الاستدامة والعمل المناخي

فعاليات تعريفية لطلاب الجامعات والباحثين

مسابقات للمشروعات الابتكارية في مجال المناخ

برامج تدريب وتأهيل لربط الأفكار المتميزة بفرص عمل واقعية

ورش عمل متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار

شراكات مع جهات دولية لدعم العمل المناخي



كما يهدف البروتوكول إلى تشجيع التعاون بين الباحثين والقطاع الخاص لإطلاق مشروعات مشتركة تسهم في خلق فرص عمل خضراء وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد حفل التوقيع كل من الدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور عزت لويس رئيس وحدة الأوزون، والدكتور وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي، والدكتور شموس إبراهيم مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور مصطفى أمين مدير برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة، والدكتور محمد نجم مستشار التواصل الإستراتيجي ببروتوكول مونتريال بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.



