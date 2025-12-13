السبت 13 ديسمبر 2025
أخبار مصر

اليوم، بدء غلق المحور المركزي الموازي بـ6 أكتوبر كليا لمدة شهر

المحور المركزي الموازي
المحور المركزي الموازي بـ6 أكتوبر، فيتو
تبدأ الجهات المختصة في محافظة الجيزة، اليوم السبت، في اتخاذ إجراءات غلق المحور المركزي لمدة شهر كامل، بسبب  قيام جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بأعمال التطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي، وتحديدًا في المنطقة الواقعة بداية من تقاطع المحور المركزي الموازي مع طريق امتداد محور ٢٦ يوليو ولمسافة ٣٠٠ متر.

مما يستلزم إجراء الغلق الكلي للمحور المركزي الموازي بالمنطقة المشار إليها وذلك لمدة شهر كامل اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٥ وحتى صباح يوم الأحد الموافق ١١ / ١ / ٢٠٢٦ على أن تُنفَّذ الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

التحويلات المرورية البديلة

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية التالية:
حركة المركبات القادمة من طريق امتداد محور ٢٦ يوليو والراغبة في السير باتجاه المحور المركزي الموازي، تستكمل السير بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو، ثم الدخول يمينًا إلى طريق المحور المركزي، ثم الدخول يمينًا إلى الشارع الخلفي لجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، وصولًا إلى المحور المركزي الموازي ومناطق الحي السابع والثامن وذلك عقب تجاوز منطقة الأعمال.

كما توضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل بما يضمن أمن وسلامة المواطنين إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث أي تكدسات.

