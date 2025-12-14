مصر تحصد جائزتي البحث العلمي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"

18 حجم الخط

أعلن الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) رقم 115 بدولة الكويت، بمشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على رأس وفد بترولي مصري رفيع المستوى، نجاح مصر في حصد جائزتي “أوابك” للبحث العلمي لعام 2024.

مصر تحصد جائزتي أوابك للبحث العلمي لعام 2024

وفازت بالجائزة الأولى داليا رضوان عبد الحافظ من معهد بحوث البترول، عن بحثها حول تحويل غازات الدفيئة عبر الإيثانول إلى وقود طيران مستدام.

كما فاز بالجائزة الثانية المهندس مصطفى محمد عرفة مرسي إبراهيم من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، عن بحث بعنوان: آفاق دمج تقنيات الطاقة المتجددة.

وكان المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عقد جلسة مباحثات مع المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشئون الطاقة بدولة قطر الشقيقة ورئيس شركة قطر للطاقة، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالكويت.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين في مجال الطاقة، وبحث سبل إتاحة فرص أكبر أمام الشركات المصرية للمشاركة بفاعلية في تنفيذ أعمال مشروعات الطاقة والبتروكيماويات بدولة قطر، كما جرى استعراض استثمارات شركة قطر للطاقة في مصر، باعتبارها شريكًا في عدد من مناطق البحث عن الغاز بالبحر المتوسط.

توفير فرص إقامة شراكة مصرية قطرية في مجال البتروكيماويات

وبحث اللقاء فرص التعاون الممكنة وإقامة شراكات في مجال البتروكيماويات وتنمية موارد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب بحث فرص التعاون في مبادرات التحول الطاقي وبرامج الاستدامة البيئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.