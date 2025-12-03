الأربعاء 03 ديسمبر 2025
وزير البترول يبحث مع أنجلو جولد أشانتي العالمية ضخ استثمارات تعدينية جديدة

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، ممثلة لشركة أنجلو جولد أشانتي العالمية، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون  مع الشركة - التي تتبوأ المرتبة الرابعة عالميًا في مجال التعدين - وضخ استثمارات إضافية في مصر، فى ظل حصولها على رخصتين إضافيتين للبحث والتنقيب عن الذهب واستغلاله في الصحراء الشرقية إلى جانب نشاطها الحالي وخططها الطموح في تطوير منجم السكري.

جاء ذلك على هامش زيارته للعاصمة الإنجليزية لندن على رأس بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين. 

تسريع أنشطة وعمليات الاستكشاف لمعدن  الذهب 

وخلال اللقاء، أكد الوزير على الدعم الكامل من الوزارة لجهود الشركة العالمية سواء في دعم إنتاجية الذهب من منجم السكرى - في ضوء ماتم مناقشته خلال اجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء مع الشركة منذ أيام  ، وكذلك سبل تسريع أنشطة الاستكشاف للذهب  في منطقة عملها الجديدة وفق نموذج الاتفاقية المستحدثة لاستغلال الذهب والمعادن التي تم التوصل إليها بما يواكب النظم الجاذبة للإستثمار عالميًا، لتكون نقطة انطلاق لجذب الاستثمارات التعدينية لمصر على نطاق أوسع.

تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات  البشرية 

كما تطرق اللقاء الى بحث فرص التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات البشرية، من خلال دراسة الشراكة في إعداد برامج تدريب وتأهيل للكوادر المصرية من الجيولوجيين ومهندسي التعدين في مواقع عمل أنجلو جولد أشانتي المختلفة، فضلًا عن التعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستفادة من أفضل ممارسات الشركة في هذه المجالات، خاصة وأن أنجلوجولد تعد شريكًا استراتيجيًا لقطاع التعدين المصري.

وتمثل الرخصتين الجديدتين لأنجلو جولد فرصة متميزة لأعمال البحث والتنقيب على نطاق واسع يتخطى 2200 كيلومتر مربع في مناطق بكر لم تشهد نشاطًا استكشافيًا من قبل ضمن نطاق الدرع العربي النوبي الغني بالذهب والمعادن.

