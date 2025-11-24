وزير البترول يجري زيارة مفاجئة لشركة بتروجلف بهدف تقديم الدعم ودفع برامج العمل

18 حجم الخط

أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة مفاجئة لمقر شركة بتروجلف مصر ، حيث عقد اجتماعًا ضم المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس إسحاق سعد رئيس شركة بتروجلف والقيادات التنفيذية للشركة.

وأكد الوزير أن الزيارة تأتي بهدف تقديم الدعم ودفع برامج العمل التي تنفذها الشركة لاستكشاف وإنتاج الزيت الخام بمناطق امتيازها في خليج السويس، وتذليل اي تحديات قد تطرأ من أجل المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية عمل الوزارة لزيادة الإنتاج البترولي.

خطة الإنتاج وحفر أبار جديدة

وتابع الوزير خلال الاجتماع مع رئيس الشركة وقياداتها موقف تنفيذ خطة الإنتاج وحفر الآبار الجديدة خلال العام المالي الجاري 2026/2025، وأعمال الاستكشاف، وكفاءة استخدام تسهيلات الإنتاج والبنية التحتية.

ووجه الوزير الشكر لقيادات الشركة والعاملين علي المجهودات المبذولة مؤكدًا أهمية العمل علي تعظيم اعمال الاستكشاف الجديدة في منطقة خليج السويس والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة التي تساعد علي الكشف عن إمكانات جديدة لازالت تزخر بها المنطقة العريقة.

