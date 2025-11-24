الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يجري زيارة مفاجئة لشركة بتروجلف بهدف تقديم الدعم ودفع برامج العمل

البترول، فيتو
البترول، فيتو
18 حجم الخط

أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة مفاجئة لمقر شركة بتروجلف مصر  ، حيث عقد اجتماعًا ضم المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس إسحاق سعد رئيس شركة بتروجلف والقيادات التنفيذية للشركة.
وأكد الوزير أن الزيارة تأتي بهدف تقديم الدعم ودفع برامج العمل التي تنفذها الشركة لاستكشاف وإنتاج الزيت الخام بمناطق امتيازها في خليج السويس، وتذليل اي تحديات قد تطرأ من أجل المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية عمل الوزارة لزيادة الإنتاج البترولي.

خطة الإنتاج وحفر أبار جديدة 

 

وتابع الوزير خلال الاجتماع مع رئيس الشركة وقياداتها موقف تنفيذ خطة الإنتاج وحفر الآبار الجديدة خلال العام المالي الجاري 2026/2025، وأعمال الاستكشاف، وكفاءة استخدام تسهيلات الإنتاج والبنية التحتية.

ووجه الوزير الشكر لقيادات الشركة والعاملين علي المجهودات المبذولة مؤكدًا أهمية العمل علي تعظيم اعمال الاستكشاف الجديدة في منطقة خليج السويس والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة التي تساعد علي الكشف عن إمكانات جديدة لازالت تزخر بها المنطقة العريقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بتروجلف مصر انتاج الزيت الخام خليج السويس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية

الأكثر قراءة

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

بعد التعليمات الجديدة، شاهد انتظام حركة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالجيزة

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية