أخبار مصر

أول رد من البترول بشأن انفجار ماسورة الغاز بإمبابة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه فور تلقي بلاغ بانهيار أحد العقارات السكنية بمدينة العمال بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، وجهت شركة تاون جاس على الفور فرق الطوارئ إلى موقع البلاغ.

انفجار غير معلوم السبب وراء انهيار عقار إمبابة، والاشتباه في تسرب من أسطوانة بوتاجاز

وبالمعاينة الأولية تبين أن انهيار العقار نتج عن انفجار غير معلوم المصدر، يرجح أن يكون بسبب تسرب غازي من أسطوانة بوتاجاز في إحدى الشقق السكنية بالعقار.

وعلى الفور قامت فرق الطوارئ بتأمين عدد من العقارات المجاورة كإجراء احترازي، لحين انتهاء الجهات المختصة من معاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعلن المستجدات عقب الانتهاء من تحقيقات الجهات المعنية.

اسطوانة بوتاجاز البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية الجهات المختصة بمحافظة الجيزة ت وزارة البترول ة بمحافظة الجيزة وزارة البترول والثروة المعدنية

