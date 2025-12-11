أول رد من البترول بشأن انفجار ماسورة الغاز بإمبابة

18 حجم الخط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه فور تلقي بلاغ بانهيار أحد العقارات السكنية بمدينة العمال بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، وجهت شركة تاون جاس على الفور فرق الطوارئ إلى موقع البلاغ.

انفجار غير معلوم السبب وراء انهيار عقار إمبابة، والاشتباه في تسرب من أسطوانة بوتاجاز

وبالمعاينة الأولية تبين أن انهيار العقار نتج عن انفجار غير معلوم المصدر، يرجح أن يكون بسبب تسرب غازي من أسطوانة بوتاجاز في إحدى الشقق السكنية بالعقار.

وعلى الفور قامت فرق الطوارئ بتأمين عدد من العقارات المجاورة كإجراء احترازي، لحين انتهاء الجهات المختصة من معاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعلن المستجدات عقب الانتهاء من تحقيقات الجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.