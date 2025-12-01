وزير البترول وشركة أوكيو يناقشان مساهمة بتروجت بمشروع نقل الغاز العماني بـ273 مليون دولار

18 حجم الخط

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءً مع المهندس منصور العبدالي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو لشبكات الغاز العمانية OQGN، وذلك لبحث تعزيز التعاون في تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية للغاز الطبيعي بالسلطنة، على هامش مشاركته في النسخة الرابعة من قمة عُمان للهيدروجين الأخضر.

وفازت شركة بتروجت بتنفيذ مشروع ضخم لنقل الغاز الطبيعي في سلطنة عمان بطول 193 كيلومترًا بقيمة 273 مليون دولار.

وتم خلال اللقاء التأكيد على استعداد بتروجت للمساهمة بفاعلية في تنفيذ المرحلة الأولى – بطول 400 كيلومتر – من شبكة خطوط الهيدروجين التي تعتزم شركة OQGN تنفيذها بطول إجمالي يبلغ 2000 كيلومتر وبتكلفة 250 مليون دولار.

بالإضافة إلى جاهزية الشركة للمشاركة في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشروعات استخلاص السوائل الغازية NGLE القادمة، وذلك لما تمتلكه بتروجت من خبرات وقدرات فنية بمعايير عالمية في تنفيذ مثل هذه المشروعات.

مشاركة إنبي بمشروعات الهيدروجين الأخضر

كما تم التطرق لفرص التعاون والمشاركة لشركة إنبي في مشروعات الهيدروجين والطاقة في سلطنة عمان، باعتباره خطوة تعكس ما تمتلكه من خبرات هندسية وتنفيذية كبيرة وقدرتها على المنافسة إقليميًا.

وتعمل الشركة حاليًا مع شركاء بارزين منهم OQGN والشركة العمانية للصهاريج OTTCO ومصفاة الدقم، حيث تم إدراج إنبي في جميع المناقصات القادمة لهذه المشروعات.

حيث تواصل الشركة وكذلك شركة غاز مصر التي تسعي الدخول في السوق العماني، استكمال إجراءات التسجيل على منصة "توريد" التابعة لشركة OQGN، والمستهدف الانتهاء منه في نوفمبر 2025.

وقاربت الشركتان من الانتهاء من إعداد ملفات التأهيل الفنية لمشروعي محطتي تخفيض ضغط الغاز بالمصفاة والدقم، تمهيدًا للانتهاء منها قبل نهاية العام، مما يعزز حضور الشركات المصرية في سلطنة عمان.

في لقائه مع أوكيو العمانية للطاقة البديلة

وبحث وزير البترول التعاون مع عمان في مجال ترشيد الطاقة والمصادر المتجددة بالمواقع البترولية.

استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك

وفى سياق متصل استقبل الوزير القائم بأعمال رئيس شركة أوكيو للطاقة البديلة السيد غالب المعمرى، حيث تم استعراض فرص التعاون الممكنة وإمكانية تطوير نموذج عمل يدعم التزام وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بزيادة كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها وتوليد الطاقة المتجددة في مواقع عملها.

حضر اللقاءين كل من ياسر شعبان سفير مصر في سلطنة عُمان، والمهندس خالد إبراهيم رئيس شركة إنبي، والمهندس وليد رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، وقيادات شركة أوكيو لشبكات الغاز العمانية OQGN.

