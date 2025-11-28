الجمعة 28 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مسح جوي شامل للأماكن التعدينية بمصر

شهد المهندس كريم بدوي  وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة اكس كاليبر الأسبانية للتخطيط الذكي لإجراء مشروع مسح جوي جيوفيزيائي للإمكانات التعدينية المتوفرة على مستوى الجمهورية وتقديم الحلول التكنولوجية المطلوبة لعملية التخطيط والتقييم للمكامن الثرية بالمعادن، وذلك خلال زيارته لموقع عمل الشركة بمطار جانداكوت غرب أستراليا.

وقع الاتفاقية كل من الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية والسيد بارت أنديرسون المدير التنفيذي لشركة إكس كاليبر.

تبادل وثائق المعلومات والبيانات الفنية في مجال التعدين 

وبموجب الاتفاقية سيتبادل الجانبان وثائق المعلومات والبيانات العلمية والفنية والأكاديمية في المجالات الجيولوجية والتعدينية وكذا المخاطر المتوقعة، بالإضافة إلى المشاركة في إجراء الأبحاث وبرامج التقييم، مما يسمح بالتنفيذ المشترك للمشروعات والبرامج المتعلقة بالجيولوجيا والثروة المعدنية.

ويعد المشروع مبادرة وطنية لإجراء مسح جوي جيوفيزيائي بالطائرات والأقمار الصناعية بجميع محافظات مصر لبناء قاعدة بيانات حديثة ومفصلة للإمكانات الجيولوجية التي تمتلكها الدولة، ومن المخطط تقسيم المسح لستة مناطق بحثية وهي الصحراوين الشرقية والغربية وسيناء والواحات البحرية وأبو طرطور، وستتضمن المرحلة المبدئية دمج البيانات الجيولوجية التاريخية مع صور الأقمار الصناعية في الشريحة الأولى للمنصة الرقمية، ثم في المرحلة الأولى سيتم إطلاق عملية المسح الجوي المغناطيسي، ولاحقًا في المرحلة الثانية متابعة عمليات المسح في المناطق التي ستحظى بالأولوية التعدينية.

وخلال الجولة بموقع عمل الشركة، تفقد الوزير منطقة هنجر الطائرات المجهزة لتنفيذ المسح الجوي، كما تفقد المجسات المستخدمة وأنظمة بيانات الطيران وإجراءات سلامة العمليات.

الجريدة الرسمية