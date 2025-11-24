بحضور وزير البترول، مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية تعقد الاجتماع الأول بالتشكيل الجديد

18 حجم الخط

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بتشكيلها الجديد، والذي ضم الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة، والدكتور محمد الباجوري المشرف علي الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، وممثلي وزارات الدفاع والصناعة والمالية والبيئة، والأعضاء من ذوي الخبرة، وممثل اتحاد الصناعات المصرية.

مجلس الإدارة الجديد يضم ممثلين من مختلف الوزارت

وأكد الوزير على أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو الماضي، يمثل خطوة هامة للدولة في دعم وتطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الهيئة يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، بما يضمن سرعة ومرونة الإجراءات وتيسير إصدار التراخيص لجميع المستثمرين في استكشاف وتصنيع الخامات التعدينية المختلفة.

وأوضح الوزير أن الهيئة لها دورًا محورًا الآن في تطوير منظومة التعدين في مصر، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي من نسبة 1% حاليًا إلى نحو 6%، مؤكدًا على أهمية دور مجلس الإدارة الجديد في تطوير الأداء، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتوفير بيئة جاذبة تعزز الفرص الواعدة في مجال التنقيب عن المعادن واستغلالها.

جذب استثمارات عالمية

وكشف الوزير أن نسبة مصر في مؤشر جذب الاستثمار العالمي بلغت حاليًا 46% وفقًا للمسح السنوي لشركات التعدين لعام 2024، موضحًا أن الهدف هو تجاوز نسبة 70% خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إقرار حزمة من المحفزات الاستثمارية في قطاع التعدين.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق محفزات جديدة تستهدف جذب شركات التعدين الناشئة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، ما من شأنه استقطاب استثمارات إضافية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم الترويج لهذه المحفزات في فعاليات دولية بأستراليا ولندن، ومنتدى المستقبل للتعدين بالرياض، ومؤتمر “إندابا” للتعدين بجنوب إفريقيا، ومنتدى التعدين المصري العام المقبل.

وأختتم الوزير الاجتماع، بأن الوزارة عملت على أن يشهد منتدى التعدين المصري القادم حضورًا ومشاركة دولية فاعلة من المستثمرين حول العالم، موضحًا أنه تم تغيير موعد انعقاده من يوليو إلى سبتمبر 2026 ليكون مناسبًا لجدول أعمال وفعاليات الشركات والمنظمات والخبراء الدوليين في مجال التعدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.