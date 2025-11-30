الأحد 30 نوفمبر 2025
بتروجت تستقبل وفد "سوناطراك" الجزائرية لبحث سبل التعاون

استقبل المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، وفدا رفيع المستوى من سوناطراك الجزائرية برئاسة نور الدين الداودي.

وجرت الزيارة على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري الجزائري الذي عقد بالتزامن مع فعاليات اللجنة العليا المصرية الجزائرية. 

وشمل برنامج الزيارة جولة في مجمع بتروجيت المركزي للتصنيع بالقطامية ومقر الشركة بالقاهرة الجديدة.

وعبر نور الدين الداودي خلال الزيارة، عن تقديره للإمكانيات الرائعة التي حققتها بتروجيت، ليس فقط في مجال التصنيع ولكن أيضا في تنوع وتطوير أنشطتها وأدائها العام في السنوات الأخيرة. 

واعتبر ذلك أساسا قويا للتعاون المستمر قيد النظر بشأن إنشاء مجمع تصنيع مشترك في الجزائر، يهدف إلى تلبية احتياجات الجزائر من هذه المنتجات الاستراتيجية، إضافة إلى الصادرات المستقبلية إلى منطقة غرب إفريقيا.

تعاون مصري جزائري في قطاع البترول 

جدير بالذكر أن هذا التعاون يتبع مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2022 بين وزارتي البترول في مصر والجزائر والتي أعقبتها لاحقا مذكرة تفاهم بين سوناطراك وبتروجيت تمهد الطريق لمرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية بين الطرفين.

احتفال بتروجيت بالذكرى الخمسين لتأسيسها

كما سلط المهندس وليد لطفي الضوء على أن الزيارة تزامنت مع احتفال بتروجيت بالذكرى الخمسين لتأسيسها. 

وفي ختام الزيارة تم عرض فيلم قصير بهذه المناسبة استعرض رحلة الشركة منذ تأسيسها ودورها المحوري الحصري كذراع بناء وتصنيع قطاع البترول في مصر وتوسعه وتنويعه اللاحق الذي وضع بتروجيت اليوم كواحدة من مقاولي EPC المدمجين في كلاهما الصعيدين الإقليمي والدولي.

