بعد حادث انفجار إمبابة، تاون جاس توضح إرشادات مهمة للحفاظ على سلامة المواطنين

عقب الحادث الذي شهدته منطقة إمبابة أمس، نتيجة تسرّب غاز من إحدى مواسير الشبكة، وما أسفر عنه من انهيار عقار كامل، أصدرت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) بيانًا توضيحيًا تضمّن مجموعة من الحقائق والإرشادات للمواطنين ومستخدمي الغاز الطبيعي.

وأكدت الشركة في بيانها أن شبكات ومواسير الغاز الطبيعي تُنفَّذ وفق أعلى اشتراطات الأمان والمواصفات القياسية، بما يضمن قدرتها على تحمّل ضغوط التشغيل الكبيرة، الأمر الذي يجعل حدوث انفجار في مواسير الغاز أمرًا مستحيلًا من الناحية الفنية.

وأضافت «تاون جاس» أنها تتابع الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على أهمية التزام المواطنين بإرشادات السلامة والإبلاغ فورًا عن أي روائح غاز أو شواهد غير طبيعية لضمان سرعة التعامل ومنع وقوع أي مخاطر محتملة.

ممارسات غير آمنة تؤدي إلى تسرب الغاز

توضح الشركة أن التسريبات حال حدوثها يكون سببها ممارسات غير آمنة مثل:

العبث أو التعديل في المواسير بالاستعانة بأشخاص غير مؤهلين.

ترك الموقد وشعلة الغاز سهوًا مفتوحة دون اشتعال.

استخدام أسطوانات أو مواقد بوتاجاز غير آمنة وغير مرخصة داخل أماكن تعمل بالغاز الطبيعي .

مع التسريب بسبب ماتم ذكره، يتجمع خليط من الهواء مع الغاز والبوتاجاز في المكان، وإذا وجُدت شرارة أو مصدر إشتعال تحدث موجة انفجارية لحظية تختلف شدتها حسب كمية الغاز المتسرب.

وتؤكد الشركة أن أي تسريب غاز يمكن ملاحظته بسهولة من خلال الرائحة المميزة التي تضاف للغاز الطبيعي للتنبيه، لأن الغاز الطبيعي في الأصل بلا رائحة.

وتؤكد الشركة أنها تهدف لرفع الوعي بأهمية اتباع اجراءات الأمان وتناشد السادة المواطنين ومستخدمي الغاز الطبيعي إتباع الإرشادات حفاظًا علي سلامتهم، من حيث عدم إجراء أي تعديلات في مواسير الغاز واجهزته بمعرفة غير المؤهلين، وتلافي الأمور السابق ذكرها.

الإبلاغ الفوري عند الاشتباه

الإبلاغ فورًا عند الاشتباه في رائحة غاز عبر الاتصال على خدمة طوارئ الغاز علي الرقم 129، والتي تعمل طوال أيام الأسبوع علي مدار 24 ساعة.

