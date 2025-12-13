كاردي بي تتألق بالحجاب في السعودية قبل حفلها بمهرجان ساوند ستورم (فيديو)

18 حجم الخط

تألقت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي مساء أمس في أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وذلك استعدادًا لأدائها في مهرجان ساوند ستورم 2025، والمقرر أن يقام اليوم بالليلة الختامية.

وسرعان ما أثارت نجمة البوب ضجة كبيرة بظهورها المختلف بفستان أسود بغطاء رأس يشابه الحجاب، حيث تلقت العديد من الإطراءات من معجبيها العالميين بسبب احترامها للثقافة العربية والإسلامية بالمملكة.

كاردي بي: السعودية بلد صارم ولم يجبرني أحد على الاحتشام

وقالت كاردي بي في بث مباشر على صفحتها الرسمية على "إنستجرام" عقب وصولها إلى غرفتها بأحد الفنادق بالمملكة: “انا في السعودية، أنهيت لتوي التسوق، ولكني لم أشتر الكثير، وسأخبركم عن تجربتي هنا، إنها بلد صارم للغاية هنا، هم لا يمزحون، سيضعونكم في السجن إذا خالفتم القواعد".

وتابعت: “ولكن على الجانب الآخر، إنه من السهل للغاية اتباع القواعد هنا، والأشخاص هنا معاصرون للغاية فالجميع يعرفني حتى الأطفال الصغار، وهم مهذبون للغاية".

وأكدت المغنية أنها استمتعت كثيرًا بتناول الطعام العربي، موضحة أنها سبق ورفضت القدوم للسعودية في الأعوام السابقة لاعتقادها أن البلد به العديد من القواعد بالأخص ضد النساء، مؤكدة أن تجربتها حتى الآن أظهرت أن هذا البلد قد انفتح للغاية، بالإضافة إلى أنها أدركت أن عدم ذهابها لبعض البلدان يعد بمنزلة “عقاب” لمعجبيها في هذه المنطقة.

وأوضحت كاردي أن ارتداءها الفستان المحتشم لم يكن بناء على طلب من أي شخص، وإنما كان اختيارها الشخصي حتى تظهر احترامها للبلد الذي يستضيفها بالمهرجان، مؤكدة أنها تأمل أن تعامل الولايات المتحدة الأمريكية الفنانين كما عاملتها السعودية.

