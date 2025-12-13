السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كاردي بي تتألق بالحجاب في السعودية قبل حفلها بمهرجان ساوند ستورم (فيديو)

كاردي بي، فيتو
كاردي بي، فيتو
18 حجم الخط

تألقت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي مساء أمس في أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وذلك استعدادًا لأدائها في مهرجان ساوند ستورم 2025، والمقرر أن يقام اليوم بالليلة الختامية.

وسرعان ما أثارت نجمة البوب ضجة كبيرة بظهورها المختلف بفستان أسود بغطاء رأس يشابه الحجاب، حيث تلقت العديد من الإطراءات من معجبيها العالميين بسبب احترامها للثقافة العربية والإسلامية بالمملكة.

كاردي بي: السعودية بلد صارم ولم يجبرني أحد على الاحتشام

وقالت كاردي بي في بث مباشر على صفحتها الرسمية على "إنستجرام" عقب وصولها إلى غرفتها بأحد الفنادق بالمملكة: “انا في السعودية، أنهيت لتوي التسوق، ولكني لم أشتر الكثير، وسأخبركم عن تجربتي هنا، إنها بلد صارم للغاية هنا، هم لا يمزحون، سيضعونكم في السجن إذا خالفتم القواعد".

وتابعت: “ولكن على الجانب الآخر، إنه من السهل للغاية اتباع القواعد هنا، والأشخاص هنا معاصرون للغاية فالجميع يعرفني حتى الأطفال الصغار، وهم مهذبون للغاية".

وأكدت المغنية أنها استمتعت كثيرًا بتناول الطعام العربي، موضحة أنها سبق ورفضت القدوم للسعودية في الأعوام السابقة لاعتقادها أن البلد به العديد من القواعد بالأخص ضد النساء، مؤكدة أن تجربتها حتى الآن أظهرت أن هذا البلد قد انفتح للغاية، بالإضافة إلى أنها أدركت أن عدم ذهابها لبعض البلدان يعد بمنزلة “عقاب” لمعجبيها في هذه المنطقة.

وأوضحت كاردي أن ارتداءها الفستان المحتشم لم يكن بناء على طلب من أي شخص، وإنما كان اختيارها الشخصي حتى تظهر احترامها للبلد الذي يستضيفها بالمهرجان، مؤكدة أنها تأمل أن تعامل الولايات المتحدة الأمريكية الفنانين كما عاملتها السعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مغنية الراب الأمريكية كاردي بي كاردي بي الرياض المملكة العربية السعودية مهرجان ساوند ستورم 2025 ساوند ستورم

مواد متعلقة

ثروة كاردي بي ترتفع لـ 155 مليون دولار

كاردي بي بديلة لـ ذا ويكند في مهرجان جلوبال سيتيزن بنيويورك

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بعد مرور 75 دقيقة

صدمة للأهلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"

ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

ياسمين عبد العزيز تكشف ضريبة الشهرة على حياتها الشخصية والعائلية

كاردي بي تتألق بالحجاب في السعودية قبل حفلها بمهرجان ساوند ستورم (فيديو)

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الدجاج في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل خارج البلاد

إعلان نتائج الحلقة التاسعة من دولة التلاوة وتأهل 5 متسابقين للمرحلة المقبلة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads