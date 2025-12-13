بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"

18 حجم الخط

رفض مجيد بوقرة مدرب المنتخب الجزائري الذي شارك بكأس العرب، فكرة العمل كمساعد لمدرب المنتخب الأول فلاديمير بيتكوفيتش، معلنًا نهاية مهمته وسط خيبة أمل كبيرة بعد الخروج من ربع نهائي كأس العرب على يد الإمارات.

وقال مجيد بوقرة في تصريحات لـ"قنوات الكاس" عقب اللقاء: "نشعر بخيبة أمل كبيرة من أجل مشجعينا الذين جاءوا من بعيد، كنا نريد أن نمنحهم الفرحة، لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة مثل كل المباريات الإقصائية، من المؤكد أنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في هذه المباراة".

ورفض بوقرة تحميل لاعبيه المسؤولية قائلًا: "لقد آلت المباراة إلى ركلات الترجيح، وهذه الركلات مثل اليانصيب، الحمد لله، لقد قدّم اللاعبون أفضل ما لديهم".

وتحدث مدرب "الخُضر" عن بعض التعقيدات التي واجهها قائلًا: "كانت لدينا بعض الإصابات، وهناك لاعبون شعروا بالتعب الشديد، هذه هي كرة القدم، سنواصل التقدم".



وفي المؤتمر الصحفي، تطرَّق بوقرة للحديث عن المنتخب الأول ومشواره في كأس أمم إفريقيا بالمغرب، قائلًا: "أتمنى من المنتخب الوطني الأول أن يسعدنا في أمم إفريقيا”.

واختتم بوقرة حديثه بالاعتذار للجماهير، وإعلان نهاية مغامرته مع المنتخب الجزائري الرديف.

وشدَّد: "أنا مدرب رئيسي، ولن أعمل كمدرب مساعد في المنتخب الأول".

