السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"

مجيد بوقرة، فيتو
مجيد بوقرة، فيتو
18 حجم الخط

رفض مجيد بوقرة مدرب المنتخب الجزائري الذي شارك بكأس العرب، فكرة العمل كمساعد لمدرب المنتخب الأول فلاديمير بيتكوفيتش، معلنًا نهاية مهمته وسط خيبة أمل كبيرة بعد الخروج من ربع نهائي كأس العرب على يد الإمارات.

وقال مجيد بوقرة في تصريحات لـ"قنوات الكاس" عقب اللقاء: "نشعر بخيبة أمل كبيرة من أجل مشجعينا الذين جاءوا من بعيد، كنا نريد أن نمنحهم الفرحة، لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة مثل كل المباريات الإقصائية، من المؤكد أنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في هذه المباراة".

ورفض بوقرة تحميل لاعبيه المسؤولية قائلًا: "لقد آلت المباراة إلى ركلات الترجيح، وهذه الركلات مثل اليانصيب، الحمد لله، لقد قدّم اللاعبون أفضل ما لديهم".

وتحدث مدرب "الخُضر" عن بعض التعقيدات التي واجهها قائلًا: "كانت لدينا بعض الإصابات، وهناك لاعبون شعروا بالتعب الشديد، هذه هي كرة القدم، سنواصل التقدم".


وفي المؤتمر الصحفي، تطرَّق بوقرة للحديث عن المنتخب الأول ومشواره في كأس أمم إفريقيا بالمغرب، قائلًا: "أتمنى من المنتخب الوطني الأول أن يسعدنا في أمم إفريقيا”.

واختتم بوقرة حديثه بالاعتذار للجماهير، وإعلان نهاية مغامرته مع المنتخب الجزائري الرديف.

وشدَّد: "أنا مدرب رئيسي، ولن أعمل كمدرب مساعد في المنتخب الأول".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العرب المنتخب الوطني المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش فلاديمير منتخب الجزائر مجيد بوقرة

مواد متعلقة

جيرونا يخطف فوزا صعبا على ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

إنريكي: عثمان ديمبلي يمر بحالة مؤسفة

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

متفوقا على هالاند وفودين، برونو فيرنانديز الأعلى تقييما في البريميرليج

اتحاد الكرة يفتح باب التقديم للجماهير لسحب تذاكر كأس العالم

الدوري الأمريكي يراقب مستقبل محمد صلاح وسط توتره مع ناديه الإنجليزي

سباق إنجليزي لخطف جارسيا من ريال مدريد

أول خطوة من بايرن ميونخ لضم نجم تشيلسي

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بعد مرور 75 دقيقة

صدمة للأهلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"

ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

ياسمين عبد العزيز تكشف ضريبة الشهرة على حياتها الشخصية والعائلية

كاردي بي تتألق بالحجاب في السعودية قبل حفلها بمهرجان ساوند ستورم (فيديو)

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الدجاج في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل خارج البلاد

إعلان نتائج الحلقة التاسعة من دولة التلاوة وتأهل 5 متسابقين للمرحلة المقبلة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads