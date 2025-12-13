السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

طوارئ بالمواني بسبب حالة الطقس وتعليمات مشددة بالتنسيق مع الأرصاد

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الجمعة، درجات حرارة منخفضة

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبارد في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الطقس الجمعة حالة الطقس السبت

مواد متعلقة

الأرصاد: أجواء باردة وتدفق للسحب الممطرة على هذه المناطق

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس السبت

الأرصاد: أجواء غائمة على القاهرة الكبرى وتدفق للسحب الممطرة

خريطة سقوط الأمطار اليوم الجمعة، تعرف عليها

تحسن تدريجي في الأحوال الجوية، قلة حدة الأمطار.. الشبورة المائية الكثيفة ما زالت مسيطرة.. وانخفاض درجات الحرارة عرض مستمر

كاترين تقترب من الصفر، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

موعد انتهاء الشبورة الكثيفة على الطرق

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الجمعة، درجات حرارة منخفضة

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بعد مرور 75 دقيقة

صدمة للأهلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"

ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

ياسمين عبد العزيز تكشف ضريبة الشهرة على حياتها الشخصية والعائلية

كاردي بي تتألق بالحجاب في السعودية قبل حفلها بمهرجان ساوند ستورم (فيديو)

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الدجاج في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل خارج البلاد

إعلان نتائج الحلقة التاسعة من دولة التلاوة وتأهل 5 متسابقين للمرحلة المقبلة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads