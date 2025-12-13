السبت 13 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"

ياسمين عبد العزيز،
ياسمين عبد العزيز، فيتو
كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الدور الفني الذي لا تفضله في مسيرتها المهنية. وقالت  ياسمين عبد العزيز خلال برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة "ON"، مع الإعلامية منى الشاذلي، إنها لا تفضل دورها في مسلسل "ضرب نار" الذي قدمته في رمضان عام 2023.

 

تابعت: "ما بحبش مسلسل ضرب نار، الدور ما كنتش أنا".

 

وفي سياق آخر، أوضحت الفنانة ياسمين عبد العزيز أنها أصبحت نسخة أفضل من نفسها في الوقت الحالي، وذلك بعد مرورها بعدة أزمات خلال الفترة الأخيرة.

 

أوضحت أنها حاليًّا في مرحلة أفضل من حياتها، وليس لديها أي قيود تمنعها من الاستمرار في الحياة.

 

ضريبة الشهرة

وفي نفس اللقاء كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الصعوبات الكبيرة التي تواجهها بسبب الشهرة، خصوصًا في حياتها العاطفية.

 

وأوضحت ياسمين عبد العزيز أن الشهرة تحول دون إقامة علاقات طبيعية، مؤكدة: "لو اتعرفت على حد ما أقدرش أخرج معاه نتعشى في مكان عام لأن الناس هتشوفنا، ولو محصلش نصيب هيقولوا إني خرجت مع فلان وسبته". وأكدت أن التعارف يحتاج وقتًا، وهو أمر صعب جدًا تحت الأضواء المستمرة.

 

ياسمين عبد العزيز وصعوبة الخروج العائلي وحماية الخصوصية

وأشارت ياسمين إلى أن اصطحاب أبنائها للخروج يمثل تحديًا كبيرًا، فهي حريصة على حمايتهم من عدسات الكاميرات والتطفل، ما يجعل الأنشطة العائلية البسيطة شبه مستحيلة. وأضافت أن الشهرة تفرض عليها قيودًا حتى في أبسط تحركاتها اليومية، وهو ما يجعل حياتها أشبه بالحياة تحت المجهر.

