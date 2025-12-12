الجمعة 12 ديسمبر 2025
خارج الحدود

وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي: 20 مليون مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد في عهد بايدن

20 مليون مهاجر غير
20 مليون مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد في عهد بايدن


قدرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد في عهد الرئيس السابق جو بايدن بما يتراوح بين 15 و20 مليون شخص.

وقالت: "ما يقلقني ويحرمني النوم هو أننا لا نعرف كل الأشخاص الموجودين في هذا البلد، ولا نعرف هوياتهم أو نواياهم".

كما أوضحت أن أجهزة إنفاذ القانون تعتزم تكثيف جهودها لتحديد هويات هؤلاء المهاجرين وترحيلهم، كجزء من الحملة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ترامب عن المهاجرين الصوماليين: لا نريدهم في بلدنا وعليهم العودة من حيث أتوا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مطول لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إنه لا يريد مهاجرين صوماليين في الولايات المتحدة.

 

ترامب عن المهاجرين الصوماليين: لا نريدهم في بلدنا فليعودوا من حيث أتوا 


وأضاف ترامب، إن سكان الدولة الواقعة في شرق إفريقيا والتي مزقتها الحرب يعتمدون كثيرا على شبكة الأمان الاجتماعي الأمريكية ولا يضيفون الكثير للولايات المتحدة.

وفي سياق منفصل  أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطته المقبلة بشأن أمريكا اللاتينية، بعد تهديده فنزويلا ورئيسها مادورو.

ترامب: سنهاجم أهدافا برية بأمريكا اللاتينية


وأكد “ترامب” خلال تصريحات مساء اليوم الثلاثاء، سنهاجم قريبا أهدافا برية ضد مهربي المخدرات بأمريكا اللاتينية.

ترامب: عصابات المخدرات قتلت 200 ألف أمريكي


وأضاف الرئيس الأمريكي: عصابات المخدرات قتلت 200 ألف أمريكي ونعرف الطرق التي يسلكونها.

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام  بحسب أربعة مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مهلة حتى يوم الجمعة، لمغادرة بلاده مع أسرته.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر قولها، إن ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع مادورو يوم 21 نوفمبر الماضي، حيث رفض الرئيس الأمريكي معظم طلبات مادورو، لكنه أخبر الرئيس الفنزويلي، أن أمامه أسبوعًا لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها برفقة أفراد عائلته، وقد انتهت مهلة المرور الآمن يوم الجمعة، ما دفع ترامب إلى الإعلان يوم السبت عن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي".

وبحسب المصادر، فقد طلب مادورو من ترامب، "إزالة العقوبات المفروضة على أكثر من 100 مسؤول حكومي فنزويلي، كثير منهم تتهمهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو التورط في تهريب المخدرات أو الفساد".

ورفض  ترامب معظم طلبات مادورو في المكالمة التي استغرقت أقل من 15 دقيقة، لكنه أبلغ مادورو أنه لديه أسبوع لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها برفقة أفراد عائلته.

