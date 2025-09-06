ترامب يدرس مهاجمة الأراضي الفنزويلية ومادورو يعلن النفير ويبدأ في تسليح المواطنين

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصادر بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس خيارات متنوعة لشن ضربات عسكرية ضد عصابات المخدرات الناشطة في فنزويلا، بما في ذلك إمكانية ضرب أهداف داخل البلاد.



وأوضحت شبكة "سي إن إن" نقلًا مصادر متعددة مطلعة على خطط الإدارة أن ترامب يدرس مهاجمة الأراضي الفنزويلية كجزء من استراتيجية أوسع لإضعاف الزعيم نيكولاس مادورو.

وأشارت المصادر إلى أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، لكنها لا تستبعد إمكانية شن ضربات على الأراضي الفنزويلية في المستقبل، بهدف إجبار مادورو على ترك منصبه".

وقال أحد المصادر شبكة "سي إن إن": "الخيار المفضل لمادورو هو الرحيل بمفرده، ليقرر مستقبله. وأعتقد أن الرسالة ستكون: هل تريدون الطريق السهل أم الطريق الصعب؟".



الرئيس الفنزويلي يعلن بدء تدريب المواطنين الذين ينضمون إلى منظومة الدفاع الوطني

ومن جانبه أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الجمعة، بدء تدريب جميع المواطنين الذين ينضمون إلى منظومة الدفاع الوطني من خلال "الميليشيا الوطنية البوليفارية" ردًّا على تهديدات واشنطن.



ودعا مادورو القيادات العسكرية في البلاد، إلى تعبئة الميليشيا الوطنية البوليفارية يومي 23 و24 أغسطس.

وقال في كلمة أمام عناصر من الميليشيا: "لا شك في أن فنزويلا ستنتصر مجددا في مواجهة التهديد الإجرامي للإمبريالية الأمريكية.. هناك إمبريالية بتهديداتها وصرخاتها وحربها النفسية ونحن هنا بقوتنا وسلطتنا وحقنا في السلام".

وأشار الزعيم الفنزويلي إلى ضرورة "الدفاع عن الحق التاريخي في بناء نموذجنا الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي والعسكري" وحق أمريكا اللاتينية "في الاستقلال والسيادة".

ووفقا له، تضم "الميليشيا الوطنية البوليفارية" في صفوفها أكثر من 4.5 مليون عضو.

كما قال نيكولاس مادورو في بيان بثته جميع القنوات الإذاعية والتلفزيونية في فنزويلا، "إن أيا من الخلافات مع الولايات المتحدة لا يبرر صراعا عسكريا"، وسط تصاعد التوترات بعد نشر الجيش الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي لمكافحة تهريب المخدرات.

وصرح مادور بأن التقارير الاستخباراتية التي يتلقونها غير صحيحة، مؤكدا أن فنزويلا اليوم بلد خال من إنتاج أوراق الكوكا والكوكايين، وهو بلد يكافح الإتجار بالمخدرات.

وأوضح أن "فنزويلا كانت دائما مستعدة للمناقشة والحوار، لكننا نطالب بالاحترام".

يذكر أن الرئيس ترامب قد صرح في وقت سابق، بأن "إدارته لم تتحدث بعد عن تغيير النظام في فنزويلا"، مؤكدًا في نفس الوقت على "عدم السماح بعمليات الجريمة والتهريب التي تتم عبرها".

وقال ترامب للصحفيين عندما سئل عما إذا كان يرغب في رؤية تغيير النظام في فنزويلا: "نحن لا نتحدث ولا نناقش ذلك".

يأتي ذلك وسط ارتفاع منسوب التوتر في الأيام الأخيرة مع إعلان البنتاجون أن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلقتا، يوم أمس، فوق سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، محذرا كراكاس من أي تصعيد إضافي بعد هذه الخطوة التي وصفها بـ"الاستفزازية للغاية".

