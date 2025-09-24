"الخدمة السرية" تحقق في واقعة تعطل السلم الكهربائي بترامب وميلانيا بالأمم المتحدة

أفادت صحيفة “بلومبرج”، اليوم الأربعاء، بأن جهاز الخدمة السرية يحقق في احتمال التلاعب بجهاز التلقين والسلم المتحرك خلال وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمم المتحدة.

نقلت الصحيفة عن الأمم المتحدة تأكيدها أن إيقاف السلم المتحرك على الأرجح كان بسبب تشغيل آلية أمان من قبل أحد أعضاء الوفد الأمريكي، ورغم ذلك ألمحت المتحدثة باسم ترامب إلى أن شخصًا ما بالأمم المتحدة ربما يكون قد تسبب عمدًا في حادث السلم المتحرك.

وطالبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الأمم المتحدة بفتح تحقيق، بعد تقارير تفيد بأن الموظفين أوقفوا السلالم المتحركة عمدًا بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى السلالم المتحركة في طريق الرئيس لمخاطبة الجمعية العامة.

وكتبت ليفيت على شبكة X أنه “إذا فعل شخص ما ذلك عن قصد، فيجب طرده والتحقيق فيه”.

وكانت ليفيت تشير إلى تقارير تفيد بأن الموظفين مازحوا بأنهم سيغلقون الدرج ويجبرون ترامب على صعود الدرج.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الجهاز الأمني تم تفعيله عن طريق الخطأ من قبل شخص كان أمام الرئيس، وإن السلالم أعيد تشغيلها على الفور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.