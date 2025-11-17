بعد فنزويلا، ترامب: لا مشكلة لدي في قصف عصابات المخدرات داخل المكسيك

18 حجم الخط

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحًا مثيرًا للجدل، مؤكدًا أنه لا يمانع اللجوء إلى القصف داخل الأراضي المكسيكية لاستهداف عصابات المخدرات، إذا تطلّب الأمر حماية الأمن القومي الأمريكي.

ويأتي هذا الموقف في إطار رؤية ترامب المتشددة تجاه ملف الهجرة والجريمة المنظمة عبر الحدود.

الأمن القومي في صدارة المبررات

وقال ترامب إن الرسالة واضحة: "لن نسمح للعصابات بالإضرار بأمن الأمريكيين"، معتبرًا أن مكافحة شبكات التهريب والمخدرات تمثل أولوية قصوى في سياساته الداخلية والخارجية.

ويرى ترامب أن نشاط الكارتلات بات تهديدًا يستوجب “إجراءات استثنائية”.

ردود فعل محتملة من المكسيك

التصريح قد يفتح الباب أمام توتر دبلوماسي جديد بين واشنطن ومكسيكو، إذ تعتبر المكسيك أي عمليات عسكرية داخل أراضيها انتهاكًا لسيادتها.

وقد سبق لمسؤولين مكسيكيين التحذير من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى أزمة سياسية وأمنية واسعة بين البلدين.

في وقت سابق، قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح نشر قوات أمريكية على الأراضي المكسيكية، إلا أن هذه المبادرة قوبلت بالرفض القاطع.



رئيسة المكسيك: رفضنا طلب ترامب نشر قوات أمريكية على أراضينا



وأضافت شينباوم خلال مؤتمر صحفي عقد في القصر الرئاسي: "لقد اقترح الرئيس ترامب بالفعل دخول الجيش الأمريكي إلى المكسيك وقلتُ له لا، هذا الأمر غير مطروح للنقاش وليس على جدول الأعمال، وقد تفهم ذلك".

