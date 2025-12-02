ترامب يمهل مادورو حتى الجمعة لمغادرة فنزويلا مع أفراد أسرته

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام بحسب أربعة مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مهلة حتى يوم الجمعة، لمغادرة بلاده مع أسرته.



ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر قولها، إن ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع مادورو يوم 21 نوفمبر الماضي، حيث رفض الرئيس الأمريكي معظم طلبات مادورو، لكنه أخبر الرئيس الفنزويلي، أن أمامه أسبوعًا لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها برفقة أفراد عائلته، وقد انتهت مهلة المرور الآمن يوم الجمعة، ما دفع ترامب إلى الإعلان يوم السبت عن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي".

وبحسب المصادر، فقد طلب مادورو من ترامب، "إزالة العقوبات المفروضة على أكثر من 100 مسؤول حكومي فنزويلي، كثير منهم تتهمهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو التورط في تهريب المخدرات أو الفساد".

ورفض ترامب معظم طلبات مادورو في المكالمة التي استغرقت أقل من 15 دقيقة، لكنه أبلغ مادورو أنه لديه أسبوع لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها برفقة أفراد عائلته.

فيما "أعرب له مادورو عن استعداداه لمغادرة فنزويلا شريطة أن يحصل هو وأفراد عائلته على عفو قانوني كامل، يشمل رفع جميع العقوبات الأمريكية وإنهاء القضية البارزة التي يواجهها أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وطلب مادورو من نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز تشكيل حكومة مؤقتة قبل إجراء انتخابات جديدة، بحسب مصدرين.



وفي كلمة أمام المتظاهرين، أقسم مادورو يوم الإثنين "بالولاء المطلق" للشعب الفنزويلي.

وتحدث مادورو، محاطا بمسؤولين كبار آخرين، إلى حشد أمام القصر الرئاسي.

وليس من الواضح ما إذا كان مادورو لا يزال قادرًا على تقديم اقتراح جديد يتضمن ممرًا آمنًا، وفقًا للوكالة.

وقال مسؤول أمريكي كبير، إن ترامب أجرى محادثات يوم الاثنين مع كبار مستشاريه لمناقشة حملة الضغط على فنزويلا، من بين مواضيع أخرى.

ولم يستبعد مصدر في واشنطن مطلع على المناقشات الداخلية لإدارة ترامب إمكانية خروج مادورو عن طريق التفاوض، لكنه أكد أن الخلافات الكبيرة لا تزال قائمة وأن تفاصيل مهمة لم يتم حلها بعد.



رفعت الولايات المتحدة مكافأةَ المعلومات التي تفضي إلى اعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار، وخصصت 25 مليون دولار لمسؤولين حكوميين كبار آخرين، بمن فيهم وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، الذين وجهت إليهم اتهامات في الولايات المتحدة بالاتجار بالمخدرات، من بين جرائم أخرى. وقد نفى جميعهم هذه الاتهامات.

وطلبت إدارة مادورو إجراء مكالمة أخرى مع ترامب، بحسب المصادر الثلاثة.



وتصاعد التوتر بين البلدين، لأسباب منها ضربات أمريكية على قوارب تهريب مخدرات مزعومة في البحر الكاريبي وتهديدات ترامب المتكررة بتوسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل البر وتصنيف جماعة دي لوس سوليس، والتي تقول إدارة ترامب إنها تضم مادورو، منظمة إرهابية أجنبية، منذ شهور.

وينفي مادورو أي أنشطة إجرامية.

