خارج الحدود

البيت الأبيض يرفض دعوة رئيس فنزويلا للحوار

رفض البيت الأبيض طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لتهدئة التوترات بين البلدين، فيما تنفذ الولايات المتحدة عمليات لمكافحة المخدرات قبالة السواحل الفنزويلية تعتبرها كراكاس تهديدا.

ويأتي هذا الرفض مع تأييد زعيمين في المعارضة الفنزويلية تعزيز الوجود البحري الأمريكي قرب الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، معتبرا أنه أمر مهم للغاية لاستعادة الديمقراطية.

وأرسل ترامب ثماني سفن حربية وغواصة إلى جنوب الكاريبي في عملية لمكافحة المخدرات تخشى فنزويلا أن تكون مقدمة لغزو محتمل.

وفي الأسابيع الأخيرة، دمّرت القوات الأمريكية قل عن ثلاثة قوارب للاشتباه في أنها تنقل مخدرات من فنزويلا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 12 شخصا.

والأحد الماضي، نشرت الحكومة الفنزويلية رسالة وجهها الرئيس اليساري إلى ترامب.

وفي الرسالة، رفض مادورو الذي اعتبرت المعارضة الفنزويلية ومعظم المجتمع الدولي إعادة انتخابه في يوليو 2024 مزورة، اتهامات الولايات المتحدة بأنه يقود كارتل مخدرات وقال إنها "زائفة تماما" ودعا ترامب إلى "الحفاظ على السلام بالحوار والتفاهم"

