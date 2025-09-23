الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

الباراسيتامول
الباراسيتامول

أجار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، في مؤتمر صحفي بجنيف، ردا على سؤال حول احتمال وجود صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد، قائلا: "لا تزال الأدلة غير متسقة". 

وأكد أن الدراسات المتوفرة حتى الآن لا تسمح باستخلاص استنتاجات قاطعة بشأن وجود علاقة سببية بين استخدام دواء الأسيتامينوفين (الباراسيتامول) أثناء الحمل والإصابة باضطراب طيف التوحد لدى الأطفال.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، أن بعض الأبحاث  أشارت إلى احتمال وجود ارتباط، غير أن النتائج ما زالت «غير متسقة»، لافتًا إلى أن العديد من الدراسات الأخرى لم تجد أي صلة بين الدواء والتوحد. 

وأضاف: «لو كانت العلاقة حقيقية وقوية، لكان من الطبيعي أن تظهر بانتظام عبر مختلف الدراسات».

الصحة: القطاع الخاص السبب في ارتفاع معدلات الولادة القيصرية إلى 72%

وزير الصحة يتابع معدلات تنفيذ 29 مشروعًا في 12 محافظة

جاء ذلك ردًا على الجدل الذي أثاره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال فعالية بالبيت الأبيض تناولت موضوع التوحد، حيث نصح النساء الحوامل بعدم استخدام الباراسيتامول، مدعيًا ارتباطه بزيادة خطر الإصابة بالتوحد، كما شكك في جدوى تطعيم الرضع ضد التهاب الكبد «ب».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضطراب طيف التوحد استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل ادة الأمريكى دونالد ترامب الباراسيتامول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الأمريكي دونالد ترامب معدلات الولادة القيصرية منظمة الصحة العالمية

مواد متعلقة

الصحة: القطاع الخاص السبب في ارتفاع معدلات الولادة القيصرية إلى 72%

هيئة الدواء تكشف عن أهم الفيتامينات الضرورية لطلاب المدارس

نصائح لمرضى الأنيميا وأفضل وقت لتناول الحديد

هيئة الرعاية الصحية تعلن تشغيل أول وحدة مناظير مسالك بأسوان باستثمارات 8 ملايين جنيه

وزير الصحة يتابع معدلات تنفيذ 29 مشروعًا في 12 محافظة

من إعفاء كامل إلى 1606 جنيها، نسب مساهمة المواطنين في العلاج بالتأمين الصحي الشامل

هيئة الدواء تطلق خدمة «واتساب» للتواصل مع الشركات والمصانع

الصحة: انخفاض معدل الإنجاب في كفر الشيخ إلى 2.24 طفل لكل امرأة

الأكثر قراءة

30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية

رسالة قوية من السيسي عن تطورات أزمة سد النهضة وقضية المياه

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري المصري

مصريون ينتفضون بعد إهانة ماكرون في نيويورك: استعراض سلطة فاشل

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

رئيس شعبة الذهب يكشف لـ"فيتو" سر اشتعال أسعار الذهب في مصر

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

مفتي الجمهورية في اليوم العالمي للغة الإشارة: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads