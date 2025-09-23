الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

أجار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، في مؤتمر صحفي بجنيف، ردا على سؤال حول احتمال وجود صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد، قائلا: "لا تزال الأدلة غير متسقة".

وأكد أن الدراسات المتوفرة حتى الآن لا تسمح باستخلاص استنتاجات قاطعة بشأن وجود علاقة سببية بين استخدام دواء الأسيتامينوفين (الباراسيتامول) أثناء الحمل والإصابة باضطراب طيف التوحد لدى الأطفال.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، أن بعض الأبحاث أشارت إلى احتمال وجود ارتباط، غير أن النتائج ما زالت «غير متسقة»، لافتًا إلى أن العديد من الدراسات الأخرى لم تجد أي صلة بين الدواء والتوحد.

وأضاف: «لو كانت العلاقة حقيقية وقوية، لكان من الطبيعي أن تظهر بانتظام عبر مختلف الدراسات».

جاء ذلك ردًا على الجدل الذي أثاره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال فعالية بالبيت الأبيض تناولت موضوع التوحد، حيث نصح النساء الحوامل بعدم استخدام الباراسيتامول، مدعيًا ارتباطه بزيادة خطر الإصابة بالتوحد، كما شكك في جدوى تطعيم الرضع ضد التهاب الكبد «ب».

