خارج الحدود

ترامب يتوعد بـ"إسقاط" طائرات عسكرية فنزويلية إذا هددت قوات بلاده

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فنزويلا ستكون في ورطة إذا حلقت المزيد من طائراتها، مؤكدًا عدم السماح بعمليات الجريمة والتهريب التي تتم عبر أراضيها.


وأضاف ترامب: "إذا عرضت الطائرات الفنزويلية الولايات المتحدة للخطر، فسيتم إسقاطها".

وصرح ترامب بأن "إدارته لم تتحدث بعد عن تغيير النظام في فنزويلا"، مؤكدًا في نفس الوقت "عدم السماح بعمليات الجريمة والتهريب التي تتم عبرها".

وقال ترامب للصحفيين عندما سئل عما إذا كان يرغب في رؤية تغيير النظام في فنزويلا: "نحن لا نتحدث ولا نناقش ذلك".

 

وخلال حفل توقيع مرسوم تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، قال ترامب: "لدينا أقوى جيش في العالم. لدينا أفضل المعدات في العالم. لدينا أفضل مصنعي هذه المعدات بلا منازع - لا أحد يستطيع منافستنا".

يأتي ذلك وسط ارتفاع منسوب التوتر في الأيام الأخيرة مع إعلان البنتاجون أن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلقتا، يوم أمس، فوق سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، محذرا كراكاس من أي تصعيد إضافي بعد هذه الخطوة التي وصفها بـ"الاستفزازية للغاية".

 

مهاجمة عصابة مخدرات

وأعلن ترامب الثلاثاء أن القوات الأمريكية هاجمت في البحر الكاريبي قاربا محمّلا بالمخدّرات أبحر من فنزويلا متّجها إلى الولايات المتّحدة، ما أسفر عن مقتل 11 «إرهابي مخدّرات» هم أفراد في عصابة تابعة، بحسب قوله، للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.


الكفاح المسلح

وندد مادورو بالتعزيزات العسكرية الأمريكية معتبرا أنها «أكبر تهديد تشهده قارتنا خلال الاعوام المئة الماضية».

وأعلن استعداد بلاده «للكفاح المسلح دفاعا عن أراضيها»، وحشد الجيش الفنزويلي الذي يبلغ تعداده حوالي 340 ألف عنصر، وجنود الاحتياط الذين يُعتقد أن عددهم يتجاوز ثمانية ملايين.

وقال مادورو لمراسلين أجانب «إذا تعرضت فنزويلا لهجوم، فستدخل فورا مرحلة من الكفاح المسلح».

 

ووجّه نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر الجمعة انتقادات إلى مادورو، واصفا إياه بأنه «متّهم بالاتجار بالمخدرات»، ومعتبرا أن فنزويلا يديرها «كارتيل مخدرات،  منظمة للاتجار بالمخدرات».

