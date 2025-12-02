الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
خارج الحدود

أمريكا تكشف عن خطة عمل لاستخدامها حال مغادرة رئيس فنزويلا منصبه

البنتاجون، فيتو
البنتاجون، فيتو
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية “ البنتاجون” في بيان اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل بالفعل على صياغة خطة في حال استقالة نيكولاس مادورو من منصبه كرئيس لفنزويلا.

 

أمريكا تعد خطة عمل لاستخدامها في حال غادر مادورو منصبه 

وذكرت المتحدثة باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون في ردها  على سؤال حول دور واشنطن في فنزويلا في حال تنحي مادورو: "لدى الوزارة خطة لكل الاحتمالات. نحن مؤسسة تخطيط. إذا حدث أي شيء في أي مكان في العالم، فلدينا خطة استجابة جاهزة ومُعدة مسبقا".

وفي وقت سابق نقلت شبكة CNN التلفزيونية عن مصدر، بأن مادورو، أكد خلال محادثات غير رسمية مع مسؤولين أمريكيين، استعداده للتنحي عن منصبه بعد 18 شهرا. وذكرت القناة أن البيت الأبيض يصر على ضرورة تنحي الرئيس الفنزويلي على الفور.

ولاحقا ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمهل مادورو حتى الجمعة 28 نوفمبر ليغادر البلاد وقرر فرض الحظر الجوي بعد رفض مادورو الاستجابة.

ترامب يمهل مادورو حتى يوم الجمعة لمغادرة البلاد 

وأفادت الوكالة أن "ترامب رفض معظم طلبات مادورو خلال المكالمة الهاتفية التي جرت في 21 نوفمبر، واستغرقت أقل من 15 دقيقة، لكنه أبلغ مادورو أن أمامه أسبوعا لمغادرة فنزويلا والسفر إلى وجهة من اختياره مع عائلته.

 وانتهت صلاحية هذا الممر الآمن يوم الجمعة، مما دفع ترامب إلى إعلان إغلاق المجال الجوي الفنزويلي يوم السبت".

وأوضحت أن "مادورو أبلغ ترامب خلال المكالمة الهاتفية السابقة أنه مستعد لمغادرة فنزويلا شريطة حصوله وأفراد عائلته على عفو قانوني كما طلب من ترامب رفع العقوبات عن أكثر من 100 مسؤول منهم متهمون أمريكيا بجرائم".

