ترامب ردا على تساؤل حول ضرب فنزويلا: سنرى ما يحدث

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء على احتمالية توجيه ضربات لتجار المخدرات داخل فنزويلا.

ترامب يجيب عن سؤال حول توجيه ضربة لتجار المخدرات داخل فنزويلا



وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان يستعد لضربات تستهدف كارتلات المخدرات في فنزويلا: "سنرى ما سيحدث في فنزويلا. فنزويلا خطيرة للغاية - سواء من حيث المخدرات أو لأسباب أخرى. هذا سيتوقف على تطور الأحداث".



وكان الرئيس الأمريكي قد وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الفنزويلية، متهما إياها بإرسال "مجرمين ونزلاء من مؤسسات عقلية" عمدا إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سلطات الولايات المتحدة بمحاولة تثبيت نظام موال لها في بلاده بهدف الاستيلاء على مواردها الطبيعية.

ومن جهتها، أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيس، أن الرئيس نيكولاس مادورو وقع مرسوما يجيز إعلان حالة الطوارئ في حال تعرض فنزويلا لهجوم عسكري من الولايات المتحدة.

