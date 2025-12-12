الجمعة 12 ديسمبر 2025
اقتصاد

50.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة
البورصة
 بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة  خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 50.9 مليار جنيه  فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.969 مليون ورقة منفذة على 146 ألف عملية.

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 39.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.353 مليون ورقة منفذة على 135 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

.هذا واستحوذت الأسهم على 16.07 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 83.93 % خلال الجلسة.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.963 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 42033 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 51544 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 19100 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4623 نقطة.

كما هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17144 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4451 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية  في ختام  تعاملات  الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.962 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 42052 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 51588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19112 نقطة، وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4624 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 12947 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17151 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4458 نقطة.

جلسة منتصف الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات  الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.952 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 41940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 51351 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 19058 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4609 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 12870 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 17053 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4426 نقطة.

