لكل عروسين، دعاء ليلة الزفاف لبدء حياة زوجية سعيدة

ليلة الزفاف من الليالي التي لا تنسى بين الزوجين خاصة وأن الكثيرين يربون في تكرار ليلة الزفاف ليس مرة واحدة بل مرات عديدة، وهي من المناسبات السعيدة التي يلازمها الدعاء دائما سواء من قبل العروسين أو من قبل أسرتيهما.

والدعاء كما هومعروف مخ العبادة ولذا فإن البعض من المقبلين علي الزواج يربون في معرفة دعاء ليلة الزفاف وما يقال فيه، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء ليلة الزفاف لبدء حياة زوجية سعيدة.

دعاء ليلة الزفاف لبدء حياة زوجية سعيدة

ما يفعله الزوجان ليلة الزفاف؟

استَحَبَّت الشريعةُ للزوج بعد دخول بيت الزوجية للزوج مع زوجته ليلة الزفاف أن يصليا ركعتين معا لحصول المودة وبعد أداء الركعتين معًا يدعو الزوج أن يبارك الله له في زوجته، وأن يبارك للزوجة في زوجها؛ فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا يَقُومُ الرَّجُلُ فَتَقُومُ مِنْ خَلْفِهِ، فَيُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّي وَارْزُقْنِي مِنْهُمُ، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِي خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ» رواه الطبراني في "المعجم الكبير". ثم يُسلِّم عليها، ويُسَمِّي الله تعالى، ويضع يده على مقدمة رأسها، ويدعو الله تعالى بالبركة في زواجهما، ويقول هذا الدّعاء: "اللهم إنِّي أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشر ما جبلتها عليه"؛ لما رواه الإمام أبو داود في "سننه" عن عمرو بن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أنَّه قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ».

فائدة الدعاء في ليلة الزفاف

بيَّن الإمام الشوكاني فضل هذا الدعاء حيث قال في "نيل الأوطار" (6/ 225، ط. دار الحديث): [الحديث فيه استحباب الدُّعاء بما تضمّنه الحديث عند تزوُّج المرأة.. وهو دُعاءٌ جَامِعٌ؛ لِأَنَّهُ إذا لَقِيَ الْإنسان الْخَيْرَ من زَوْجَتِهِ..، وَجُنِّبَ الشَّرَّ عن تلك الْأُمُورِ؛ كانَ فِي ذلك جلبُ النَّفْعِ، وَانْدِفَاعُ الضَّرَرِ] اهـ.

وقد نص الفقهاء على أن هذا الدعاء من أسباب حصول البركة في الوصال بين الزوجين.

دعاء ليلة الزفاف لبدء الحياة الزوجية بالحب والمودة

اللهم اجعل بيننا المودة والرحمة، وبارك حياتنا الزوجية، واجعل قلوبنا محبة صافية لبعضنا دائمًا.

يا رب ثبت حبنا وودنا، وارزقنا السكينة والطمأنينة في أول ليلة زفافنا، واجعل أياما سعيدة أمامنا.

اللهم اجعل أول ليلة لنا ذكرى مباركة، وامنحنا الفرح والراحة النفسية، وبارك علاقتنا بالمودة والرحمة.

اللهم ارزقنا ذرية صالحة تكون قرة أعيننا، واجعل حياتنا مليئة بالبركة والسعادة، ووفقنا لطاعتك دائمًا.

يا رب اجعل قلوبنا مطمئنة، ونفوسنا هادئة، واملأ حياتنا الزوجية بالحب والرضا، وابعث الرحمة بيننا.

اللهم اجعل كل لحظة من حياتنا سببًا للسكينة والفرح، واجعل ذكرك سببًا لراحة قلوبنا وسعادة نفوسنا.

اللهم ثبت حبنا وودنا يا رب اجعلنا سببًا لسعادة بعضنا دائمًا.

اللهم اجعل التواصل بيننا صادقًا ومثمرًا

دعاء التخلص من التوتر والخوف ليلة الزفاف

اللهم ارح قلبي ونفسي، واملأ حياتي الزوجية بالسكينة والطمأنينة، وابعث في قلبي الثقة والراحة في أول ليلة زفافنا.

يا رب اجعل التوتر والخوف يزول من قلبي، وامنحني الطمأنينة والسعادة، ووفقني لبداية حياة زوجية مليئة بالهدوء والفرح.

اللهم ثبت أعصابي وهدئ قلبي، واملأ نفسي بالراحة النفسية، وامنحنا أول ليلة زفاف مباركة ومطمئنة.

يا رب اجعل أي شعور بالقلق أو الخوف يتحول إلى ثقة وراحة، ووفقنا لعيش أول ليلة مليئة بالمحبة والمودة.

اللهم اجعل ذكرُك سببًا لسكينة قلبي وطمأنينة نفسي، وامسح عني كل توتر أو خوف، وبارك بداية حياتنا الزوجية.

يا رب اجعل أول ليلة لنا سببًا للفرح والسكينة، واملأ حياتنا الزوجية بالهدوء والراحة النفسية.

اللهم اجعلنا نشعر بالأمان والسعادة، وحقق لنا بداية مباركة للحياة الزوجية، واربُط بين قلوبنا بالمودة والرحمة.

يا رب احفظنا من كل قلق وخوف، واجعل أول ليلة زفافنا ذكرى طيبة، وامنحنا الطمأنينة في كل خطوة نخطوها.

يا رب اجعل الليلة الأولى سهلة وميسرة، واملأ قلبي بالسكينة، ووفقني لبدء حياتي الزوجية بثقة وفرح.

يا رب اجعل خطواتي الأولى مع زوجتي مباركة، وامسح عني كل قلق، وامنحنا بداية سعيدة مليئة بالراحة النفسية.

اللهم اجعل الليلة المباركة سببًا لراحة قلبي وسكون نفسي، واملأ حياتنا الزوجية بالمحبة والسكينة.

أدعية لبركة الزواج وطول العمر معًا

اللهم ثبت قلوبنا على المودة والرحمة، وامنحنا حياة هادئة ومستقرة، وبارك لنا أيام العمر بالصحة والبركة.

اللهم اجعلنا نكبر معًا في المحبة والإخلاص، ووفقنا لنكون سندًا لبعضنا، وبارك لنا في العمر والذرية والرزق.

اللهم ارزقنا التعاون والتفاهم في كل خطوة، وامسح عن حياتنا كل هم وحزن، وبارك لنا عمرًا طويلًا مليئًا بالسعادة.

يا رب اجعل ذكرُك نورًا في قلوبنا، وبارك زواجنا بالخير والطمأنينة، واجعلنا مثالًا للحب والمودة طوال العمر.

اللهم اجعل حياتنا مليئة بالسعادة والرضا، ووفقنا لنعيش معًا في سلام ووئام، وبارك لنا في حبنا وأيامنا.

اللهم اجعل الحب والاحترام شعار حياتنا، ووفقنا لنكمل عمرنا معًا على طاعتك، واملأ بيتنا بالسكينة والهناء.

أدعية لزيادة التفاهم والتقارب بين الزوجين

يا رب اجعل كلامنا ناعمًا كالنسيم، وأفعالنا تعكس المحبة، واجعل أي اختلاف سببًا للتقارب والتفاهم، لا للنزاع والفتور.

اللهم اجعل صمتنا فهمًا وابتسامتنا اتفاقًا، واربط بين قلوبنا برابط لا يقطعه سوء فهم، واملأ أيامنا بالانسجام العميق.

رب اجعل اختلافنا نقطة قوة، وحوارنا مصدر قرب، واجعل كل يوم معًا يضيف دفءً ومحبة جديدة لحياتنا الزوجية.

اللهم اجعل الحب يفهمنا قبل الكلمات، والتسامح يسبق الغضب، واملأ بيتنا بالسكينة والمودة التي تدوم مدى العمر.

يا رب اجعل أي تحدٍ أو صعوبة تقربنا أكثر، وتجعل التفاهم بيننا عميقًا وصلبًا، وبارك كل لحظة نعيشها معًا.

اللهم اجعل قلوبنا تتحدث قبل أن تتكلم ألسنتنا، واربط بين نفوسنا بمحبة صافية، وامنحنا ذكريات تُقوّي علاقتنا كل يوم.

يا رب اجعل كل لحظة معًا فرصة للتفاهم والتقارب، واملأ أيامنا بالفرح المشترك، وازرع بيننا الرحمة والود الحقيقي.

اللهم اجعل حياتنا الزوجية مليئة بالانسجام، وامنحنا القدرة على فهم بعضنا بدون كلمات، واجعل كل خلاف سببًا للنمو والتقارب.

يا رب اجعل محبتنا لغة نفهمها دائمًا، وصبرنا جسورًا نحو السلام والهدوء، وبارك في علاقتنا لتكون مثالًا للحب والتفاهم الدائم.

