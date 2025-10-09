أخبار الاقتصاد اليوم: انهيار سعر الذهب وارتفاع الفضة.. وزير المالية: مرونة القطاع الخاص يدفعنا لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والضريبي.. المركزي الفلبيني يخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر صرف الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا فى البنوك المصرية خلال حركة تعاملات اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025.

وعلى مدار الساعة ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في أهم البنوك الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-47.48 جنيه للشراء.

-47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.51 جنيه للشراء.

-47.61 جنيه للبيع.

انهيار أسعار الذهب في الأسواق، وعيار 21 يفقد 110 جنيهات دفعة واحدة

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا، بنحو 110 جنيهات للجرام، خلال تعاملات اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، وهذا بعد دخول المعدن الأصفر مرحلة التصحيح، واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وترصد “فيتو” أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6068 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5310 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4551 جنيها.

سعر الفضة يقفز لأعلى مستوياته منذ عقود متجاوزا 50 دولارا للأونصة

ارتفع سعر الفضة الفوري إلى أعلى مستوى له منذ عقود، في ظل تزايد اللجوء إلى الأمان في المعادن النفيسة، وهو ما قوبل بشح الإمدادات في السوق.

ارتفاع سعر الفضة لأعلى مستوياته

صعد سعر المعدن الأبيض 2.3% متجاوزًا مستوى 50 دولارًا للأونصة اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى في بيانات بلومبرج اليومية التي ترجع إلى عام 1993، متجاوزا ذروة 2011.

تواصل الفضة صعودها الذي رفع الأسعار بأكثر من 70% هذا العام، متجاوزا الارتفاع القياسي لسعر الذهب، ويأتي هذا في إطار بحث متزايد عن أصول الملاذ الآمن، مدفوع بمخاوف من المخاطر المالية في الولايات المتحدة، وارتفاع حاد في أسعار الأسهم، وتهديدات لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، ساهم النقص في الفضة المتاحة بسوق لندن الرئيسية في دعم الأسعار، ما دفع أيضًا تكلفة اقتراض المعدن إلى الارتفاع بشكل حاد.

وزير قطاع الأعمال: مشروعاتنا تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المرتبطة بالشركات التابعة للوزارة والواقعة في نطاق محافظة القليوبية، والمشروعات الجارية والتوسعات التي تنفذها في مجالات متعددة منها الصناعات الدوائية والمعدنية.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تعظيم الاستفادة من بعض الأصول بما يحقق عوائد اقتصادية وتنموية ويخدم أبناء المحافظة.

التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف المحافظات

ورحب المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة محافظ القليوبية، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهات الحكومية وحرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف المحافظات ومؤسسات الدولة بما يخدم أهداف التنمية الشاملة، انطلاقًا من دورها في دعم التنمية الشاملة.

وشدد على أن مشروعات الوزارة لا تستهدف الجانب الاقتصادي فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة وخدمة المواطنين ورفع جودة الحياة، مشيرا إلى أن الاستغلال الأمثل للأصول يمثل محورا رئيسيا في استراتيجية عمل الوزارة لتعظيم العوائد وتحقيق أفضل استفادة وتحسين استثمار الموارد والإمكانات المتاحة لدى الشركات التابعة.

أهمية التنسيق المستمر مع وزارة قطاع الأعمال العام

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المحافظة تعمل في إطار رؤية متكاملة لتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول المملوكة للدولة، في مشروعات تنموية وخدمية لصالح المواطنين بما ينعكس بشكل مباشر وملموس على تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة قطاع الأعمال العام والجهات المعنية من أجل تحويل هذه الأصول إلى مشروعات ذات قيمة مضافة، تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

6 شركات للوساطة تتصدر قائمة التداول في البورصة بتعاملات نهاية الأسبوع

تصدرت 6 شركات للوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية تعاملات الأسبوع، وجاءت التفاصيل كالتالي:

إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 14.4 مليار جنيه.

سنرجي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه.

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.04 مليار جنيه.

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 816 مليون جنيه.

مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 754 مليون جنيه.

بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 552 مليون جنيه.

4040 دولارا للأوقية، تطورات مؤشر أسعار الذهب بالأسواق العالمية اليوم الخميس

مؤشر الذهب، في ظل توتر الأسواق العالمية، وتذبذب العملات، وتزايد المخاوف من ركود اقتصادي قادم، يواصل الذهب تقدمه، حيث واصلت أسعار الذهب مسارها الصعودي القياسية للجلسة الرابعة على التوالي، حيث اخترق المؤشر حاجز الـ 4040 دولار للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق خلال تداولات اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025.

أسعار الذهب عالميا

وسجلت أسعار عقود الذهب الفورية صعودًا قويا 1.48% أو بنحو 59 دولار، لتصل إلى 4,044 دولار للأوقية تقريبا، وفي نفس الوقت، قفزت أسعار عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 1.57% لتتداول قرب المستوى 4,066.80 دولار للأوقية.

وجاء صعود أسعار الذهب وسط تدهور معنويات المخاطرة للمستثمرين وتفضيل اقتناء الذهب كملاذ آمن، خصوصا مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لليوم السابع على التوالي، وما يترتب عليه من غياب البيانات الاقتصادية الهامة والتي يستعين بها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

التداولات الأخيرة على الذهب

ونتيجة لتفاقم حدة عدم اليقين، شهد الذهب إقبالا قويا من جانب المستثمرين خلال التداولات الأخيرة، كما عزز تزايد مشتريات البنوك المركزية العالمية الزخم الصعودي لأسعار الذهب كبديل استراتيجي عن السندات الأمريكية والاعتماد الزائد على الدولار.

وفي هذا الصدد، ارتفعت احتياطيات بنك الصين الشعبي من الذهب لتسجل 283.29 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2025، مقابل 253.84 مليار دولار في أغسطس المنتهى.

جدير بالذكر ايضا وجدت أسعار الذهب دعما جراء الأنباء التي وردت بشأن احتمالية انتهاك الاتفاق التجاري الأوروبي الأمريكي الأخير، بعدما أفادت بلومبيرج بأن مسؤولين أوروبيين، يواجهون مطالب أمريكية جديدة لتقديم تنازلات قد تقوض الاتفاق التجاري الأخير الذي أبرمه دونالد ترامب، ما فاقم حالة عدم اليقين، وهذا دعم أسعار الذهب.

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.7% خلال شهر سبتمبر الماضي

ارتفع معدل التضخم في الأردن خلال شهر سبتمبر الماضي 1.74% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، حسب بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الخميس، بقيادة ارتفاع السجائر والفواكه.

على أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف في سبتمبر 2025 بنسبة 0.1% عن الشهر السابق، عزت البيانات زيادة التضخم إلى ارتفاع أسعار التبغ والسجائر والفواكه والمكسرات والأمتعة الشخصية، بحسب وكالة رويترز.

نمو الاقتصاد الأردني

شهد الاقتصاد الأردني ارتفاعا في معدل النمو، خلال الربع الثاني من العام إلى 2.8%، مقارنة بـ2.4% خلال الربع الثاني من العام 2024، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد المملكة بنحو 2.7% بحلول نهاية هذا العام.

وسجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعًا نسبته 5%، بينما نما قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9%، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 4%.

كما ارتفع عدد السيّاح بنسبة 14.9%، فيما سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى مريحًا يقترب من 23 مليار دولار، وذلك بالتوازي مع استقرار معدلات التضخم، وتراجع معدلات البطالة.

9 أيام من الإغلاق الحكومي الأمريكي، ما الذي يخشاه رئيس الفيدرالي ويقلق صندوق النقد؟

هدأت ارتفاعات الدولار والذهب عالميا، وهما الخصمان اللدودان، بعد جولة من التوافق الاستثنائي بين الأصلين المرتبطين بعلاقة عكسية تحول دون ارتفاعهما معا.. ويتزامن ذلك مع صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث تتابع الأسواق عن كثب تفاصيل محضر اجتماع الفيدرالي، المسئولة عن قرار أسعار الفائدة، ومنح السوق تلميحات أو إشارات إلى مسار السياسة النقدية، ورؤية الأعضاء لحجم التخفيض المحتمل، وهو ما يؤثر على سوق الأسهم، والعملات، والذهب، بحسب إرم بزنس.

جاء المحضر بعد يوم واحد من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته تعتزم إلغاء عدد من البرامج الحكومية نتيجة للإغلاق الحكومي المستمر منذ 9 أيام، ومشاريع بمليارات الدولارات.

ما الذي كشف عنه محضر «الفيدرالي»؟

كشف محضر اجتماع الفيدرالي الذي عقد على مدار يومي 16 و17 سبتمبر الماضي عن انقسام أعضاء لجنة السوق المفتوحة حول وتيرة خفض أسعار الفائدة، حيث أشار بعضهم إلى ضرورة التحرك بسرعة لاحتواء تباطؤ سوق العمل، بينما فضّل آخرون التريث لتفادي تغذية أي ضغوط تضخمية جديدة.

أظهر محضر الاجتماع، الذي نشره «الفيدرالي» أمس الأربعاء، إجماعا واسعا بين الأعضاء على أن تدهور سوق العمل بات أكثر وضوحًا، فيما رأى البعض أن مخاطر تسارع التضخم أصبحت أكثر توازنًا، رغم استمرار ارتفاع المعدل فوق المستوى المستهدف عند 2%.

وبعد تأييد أغلب الأعضاء لخفض الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، توقع قرابة نصف أعضاء لجنة السوق المفتوحة إجراء خفضين إضافيين بحلول نهاية عام 2025.

ما الذي يحاول «الفيدرالي» تجنبه؟

أبدى بعض الأعضاء حذرهم من أن خفض الفائدة بشكل مفرط قد يُضعف مصداقية جهود البنك في التصدي لارتفاع الأسعار، فيما أشار عدد من المشاركين إلى أن استمرار ضعف الاستثمار السكني وتراجع الإنفاق الاستهلاكي يعكسان تباطؤًا واضحًا في النشاط الاقتصادي.

شدد «الفيدرالي» في محضر الاجتماع على أن لجنة السوق المفتوحة لا تتبع مسارا محددا مسبقا، وأن القرارات القادمة ستعتمد على البيانات الاقتصادية، خاصة تطورات التوظيف والأسعار خلال الربع الأخير من العام.

المشاط: القمة المصرية الأوروبية محطة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية والشاملة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في مستهل مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، والمنعقد تحت عنوان «الشراكات في عصر جيوسياسي: حان الوقت لحوار استراتيجي جديد»، في بروكسل بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة لتوسيع نطاق استثمارات البوابة العالمية في الدول الشريكة.

الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرةً إلى آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والذي جاء في إطار تلك الشراكة وتم صرف المرحلة الأولى منه بقيمة مليار يورو، في ديسمبر الماضي، وفي هذا الإطار شهد اللقاء بحث استعداد توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

وأوضحت «المشاط»، أن الفترة الماضية شهدت قيام مصر بعقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات الفنية المكثفة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية وعدد من الجهات الوطنية المصرية المعنية، بهدف تحديد حزمة الإصلاحات المتفق عليها ضمن المرحلة الثانية من الآلية المشار إليها، والتي يبلغ عددها 87 إصلاحًا رئيسيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من المقرر تنفيذها تدريجيًا خلال فترة البرنامج.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وخلال اللقاء، استعرضت «المشاط»، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المصاحبة، لتمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية.

وأضافت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستند في جوهرها إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمرتكز حول ثلاث ركائز أساسية تتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار عبر إزالة المعوقات الإدارية والهيكلية، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة بما يتسق مع الالتزامات البيئية الدولية، متابعه أن السردية تدمج بين السياسات الاستثمارية والصناعية والتجارية والتشغيلية، مع تركيز خاص على القطاعات الحيوية كقطاعات الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابعت «المشاط»، أن السردية تمثل الإطار العام الحاكم للسياسات والإصلاحات التي تُنفذ في إطار آلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة" (MFA)، سواء في مرحلته الأولى أو الثانية، مما يضمن التكامل الكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والأجندة الوطنية للإصلاح الاقتصادي في مصر.

وزير الاتصالات يشهد تخريج الدفعة الثانية من أكاديمية الأمن السيبراني

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات حفل تخريج الدفعة الثانية من أكاديمية الأمن السيبرانى للنشء والشباب التابعة للمعهد القومى للاتصالات (NTI)، والذى تضمن تخريج 5016 متدربًا من مختلف المراحل العمرية من البرامج التدريبية المتخصصة فى مجال الأمن السيبرانى، والتى تم تنفيذها فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية، من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" فى كل من: أسوان، وقنا، والفيوم، والإسكندرية، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والبحيرة، وبورسعيد، وأسيوط، والقاهرة، والشرقية، والعريش، والجيزة.

تنفيذ البرامج التدريبية

نفذت البرامج التدريبية للأكاديمية بالتعاون بين المعهد القومى للاتصالات، والمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وبالشراكة مع الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات (MCS) وعدد من الشركات الرائدة فى قطاع الأمن السيبرانى من بينها Google Cloud Security, Palo Alto Networks,F5,Trellix وCareer 180 للعمل الحر.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تهدف الى بناء كوادر وطنية مؤهلة لمواجهة تحديات الأمن السيبرانى ودعم التحول الرقمى الآمن عبر تمكين النشء والشباب وتزويدهم بمهارات المستقبل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وبالتزامن مع الحفل الرئيسى الذى أقيم بمقر المعهد بالقرية الذكية تم تنظيم حفلات تخريج عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمجموعات من المتدربين فى 14 محافظة.

وخلال الحفل، أكد الدكتور عمرو طلعت أن فكرة إنشاء أكاديمية الأمن السيبرانى للنشء والشباب جاءت بهدف رفع الوعى فى مجال الأمن السيبرانى، وتزويد النشء والشباب بمهارات الأمن السيبرانى المطلوبة فى سوق العمل وتعزيز القدرة الوطنية فى هذا المجال.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير من النشء والشباب على الالتحاق ببرامج الأكاديمية فاق التوقعات، وكان حافزًا قويًا للتوسع فى أعداد المتدربين والتعمق فى البرنامج التدريبى؛ مؤكدا أنه سيتم خلال العام المقبل التوسع فى النطاق الجغرافى في تنفيذ برامج الأكاديمية ليشمل جميع المحافظات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الدول تتسابق لتعزيز قدراتها فى مجال الأمن السيبرانى فى ظل التنامى المستمر لحجم الهجمات السيبرانية؛ مشيرا إلى أن الأمن القومى أصبح أحد المقاييس الرئيسة لقوة الدول وقدرتها على حماية أمنها القومى، لافتًا إلى أن حماية البيانات الرقمية أصبحت تعادل فى أهميتها حماية الممتلكات الثمينة لدى المواطنين؛ مؤكدًا أن هناك طلبًا متزايدًا على الكوادر المتخصصة فى هذا المجال فى سوق العمل العالمى.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن التوسع فى الرقمنة والاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة يقترن معه زيادة الأخطار السيبرانية الأمر الذى يستوجب إعداد الأجيال الجديدة وتأهيلها للتعامل مع تلك الأخطار.

واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى عدد من خريجى الأكاديمية الذين استعرضوا تجاربهم فى الالتحاق ببرامجها، وما حققوه من استفادة ملموسة انعكست على تنمية مهاراتهم فى مجال الأمن السيبرانى.

صندوق النقد: نحتاج لمزيد من المحادثات قبل صرف شريحة جديدة من قرض باكستان

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه سيواصل المحادثات مع السلطات الباكستانية لتسوية القضايا العالقة قبل صرف الشريحة التالية من القرض لدعم اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وقال الصندوق في بيان مساء أمس الأربعاء، إن فريقه أحرز تقدما ملحوظا نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، وإنه سيواصل مناقشات السياسات بهدف تسوية القضايا العالقة بين الجانبين.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن بعثة "صندوق النقد الدولي"، بقيادة إيفا بيتروفا، زارت كراتشي وإسلام آباد بباكستان خلال الفترة من 24 سبتمبر الماضي إلى 8 أكتوبر الحالي، لتقييم برنامج قرض الصندوق الممدد بقيمة 7 مليارات دولار، الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، وقرض المرونة والاستدامة بقيمة 1.4 مليار دولار، الذي تمت الموافقة عليه في ماي الماضي.

وأكد الصندوق أن تنفيذ البرنامج في باكستان لا يزال قويا ومتوافقا بشكل عام مع الأهداف، مشددا على ضرورة تعديل أسعار الطاقة في باكستان بانتظام وتحرير أسواق السلع الأساسية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقبل وصول بعثة الصندوق إلى باكستان الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أثناء اجتماع مع مديرة "صندوق النقد الدولي" كريستالينا جورجيفا إن باكستان تحرز تقدمًا مطردًا نحو الوفاء بعدة أهداف والتزامات بموجب برنامج الصندوق، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أمس الأربعاء.

وزير المالية: مرونة القطاع الخاص يدفعنا لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والضريبي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولًا واستهدافًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أنه يتم العمل حاليا على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادى لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.

سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته

وقال كجوك، فى جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة: “إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي”، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية، وسجل نموًا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪.

الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

وأضاف أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يدفع لاستكمال مسار الثقة والشراكة واليقين، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية أكثر استهدافًا للشركاء الدائمين من الممولين والمستثمرين، حيث يتم العمل على إيجاد حلول عملية لما يثيره الشركاء من تحديات لتحسين الخدمات الضريبية.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر مرونة وتطورًا لرد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل، لافتًا إلى وجود فرص كثيرة وتنافسية فى قطاعات اقتصادية واعدة وذات أولوية إقليمية وعالمية.

وأكد أن مصر يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، داعيا المستثمرين لتوسيع أنشطتهم، مشيرًا إلى أن سياسة الدولة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي، ودفع النشاط الاقتصادي.

وزير الاستثمار: حريصون على دعم المصدرين في كافة القطاعات

تلقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرا من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بالموقف التنفيذي لخطة المعارض الخارجية عن الفترة من "يوليو – أكتوبر 2025" وذلك في أول تطبيق للقواعد الجديدة المنظمة للمشاركةً المصرية بالمعارض الخارجية.

دعم المصدرين المصريين

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة حريصة على دعم المصدرين المصريين في كافة القطاعات وذلك في إطار خطة المعارض التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج وتحقيق التوازن بين مصر وشركائها التجاريين وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المعارض الدولية هي أحد الأدوات الفاعلة التي تتيح للشركات المصرية والمصدرين عرض منتجاتهم والتسويق لها خارجيا، مؤكدا استمرار الوزارة في تقديم الدعم للصادرات المصرية من خلال مجموعة كبيرة من الاجراءات التنفيذية التي تم الانتهاء من بعضها وجاري استكمال الباقي.

وقد أظهر التقرير تنفيذ المشاركات المصرية فى عشرة أجنحة مجمعة فى المعارض الدولية خلال تلك الفترة في العديد من الدول من بينها " الجزائر – الصين – تركيا – روسيا– نيجيريا – المملكة العربية السعودية – ألمانيا ) بمشاركة أكثر من (215) شركة تمثل العديد من القطاعات التصديرية الرائدة في الاقتصاد المصري من بينها الحاصلات الزراعية،المنتجات الغذائية، مواد البناء والمنتجات الكيماوية، الصناعات الهندسية والطبية، وذلك فضلا عن تقدم (185) شركة للمشاركة بنظام الاشتراك المنفرد في المعارض الخارجية.

البنك المركزي الفلبيني يخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ

فاجأ البنك المركزي الفلبيني الأسواق، بخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي اليوم الخميس، مشيرا إلى توقعات نمو أضعف.

المركزي الفلبيني يقرر خفض أسعار الفائدة

وقام بانكو سنترال نج بيليبيناس (BSP) بتخفيض سعر الفائدة المرجعي لإعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% من 5.00%، كما خفض البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي للإقراض إلى 5.25% من 5.50%.

وفاجأ القرار العديد من المحللين، حيث توقع ثلاثة فقط من أصل 13 اقتصاديًا شملهم استطلاع أجرته وول ستريت جورنال خفض سعر الفائدة، وتوقعت الغالبية أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرين إلى مخاوف بشأن ضعف البيزو وعدم اليقين الاقتصادي.

"جسور الشراكة والتعاون" ملتقى تجاري في أنقرة بين قطاعي المقاولات المصري والتركي

نظم جهاز التمثيل التجاري المصري اليوم في العاصمة التركية أنقرة ملتقى "جسور الشراكة والتعاون بين قطاعي المقاولات المصري والتركي"، بالتعاون مع اتحاد المقاولين الأتراك والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.

يأتي هذا في إطار متابعة المكتب التجاري في إسطنبول للنتائج الهامة التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى إسطنبول، وما تضمنته من اتفاق مع اتحاد المقاولين الأتراك على تنظيم فعالية تجمع عددًا متميزًا من شركات المقاولات المصرية والتركية لبحث تأسيس شراكات تعاون للعمل المشترك في دول ثالثة (الأفريقية والعربية ودول إعادة الإعمار)، وكذلك في المشروعات التي تطرحها مصر في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

تحضيرات مكثفة على مدار الأشهر الماضية

جاء تنظيم الفعالية عقب تنسيق استمر لأشهر بين المكتب التجاري في إسطنبول وشئون الاستثمار بالتمثيل التجاري، إلى جانب الاتحادين التركي والمصري للمقاولين، وبعض البنوك المصرية وعدد من الجهات المصرية والتركية المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي المهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.