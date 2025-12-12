الجمعة 12 ديسمبر 2025
محافظات

ضربات على الرأس ونزيف داخلى، تقرير الطب الشرعى يكشف سبب وفاة عروس المنوفية

اسعاف, فيتو
اسعاف, فيتو
أكد مصدر مسئول أن التقرير المبدئي للطب الشرعي في واقعة مقتل كريمة ص. ع، الشهيرة بـ"عروسة المنوفية"، أوضح أن سبب الوفاة هو تعرضها لضربات عنيفة على الرأس نتج عنها نزيف داخلي حاد أدى إلى الوفاة على الفور.
 

مصرع زوجة على يد زوجها بالمنوفية

وكان اللواء مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بمقتل كريمة ص. ع، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية ميت بره، وذلك عقب الاعتداء عليها من قبل زوجها بعد 4 أشهر فقط من الزواج، ما أسفر عن وفاتها هي وجنينها فى الحال.

 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتمكنت وحدة مباحث قويسنا من ضبط الزوج المتهم بقتل زوجته والتحفظ عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتم نقل الجثة أولًا إلى مستشفى قويسنا المركزي، قبل أن تقرر النيابة العامة تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لإجراء التشريح اللازم وبيان الأسباب التفصيلية للوفاة.

