مستشفى التأمين الصحي ببني سويف ينجح في استئصال ورم سرطاني ضخم لمُسن

أعلنت مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، نجاح فريقها الطبي بقسم جراحة الأورام في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني ضخم ومتكرر بالفخذ الأيمن لمريض يبلغ من العمر 65 عامًا، وذلك مع الحفاظ الكامل على العصب الوركي والأوعية الدموية، وهو ما يُعد إنجازًا طبيًا يعكس تطور الخدمة الصحية داخل المستشفى.

فريق طبي مستشفى التأمين الصحي ببني سويف

وأكد الدكتور شريف الزناتي مدير عام مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، أن الطاقم الطبي المنفذ للعملية ضم نخبة من أطباء جراحة الأورام، بقيادة الدكتور مصطفى سعيد استشاري ورئيس القسم، والدكتور أحمد صلاح أنور أخصائي الجراحة العامة والأورام، إلى جانب نواب القسم: الدكتور محمد سمير، الدكتور أحمد سيد عبدالوهاب، فيما تولت تخدير الحالة الدكتورة أميرة أحمد عويس استشاري التخدير.

وأضاف «الزناتي»: شارك في العملية طاقم تمريض عمليات الدور الثاني، ومنهم: صباح محمد، ميرفت صابر، ميرفت سمير، منى عبدالغني، منى كمال، فاطمة علي، نهلة سيد، وأسماء صفوت، الذين أسهموا بدور محوري في إنجاح التدخل الجراحي.

يحيى: نجاح جديد للتأمين الصحي ببني سويف

وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، أن هذا النجاح يأتي ضمن ثمار خطة التطوير المستمرة للمستشفى تحت قيادة مديرها الدكتور شريف الزناتي، والتي تهدف لتوفير خدمات طبية دقيقة ونادرة لمنتفعي التأمين الصحي.

وأشار إلى أن العملية تُعد استكمالًا لسلسلة عمليات متقدمة نفذتها المستشفى مؤخرًا في إطار توجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، لدعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية، موجهًا الشكر لإدارة المستشفى والطاقم الطبي وأطقم التمريض وعمال الدور الثاني لدورهم في توفير الدعم اللوجستي وتهيئة بيئة عمل مناسبة للفريق الطبي، مؤكدًا حرص المستشفى على الارتقاء المستمر بالخدمات الطبية وتقديم رعاية متميزة لجميع المرضى.

محافظ بني سويف يشيد بالإنجاز الطبي

من جانبه، ثمّن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجهود المميزة للفريق الطبي، مؤكدًا أن هذا النوع من العمليات يتطلب خبرة دقيقة ومهارة عالية، وأن نجاحها يجسد مستوى التطوير الذي تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة.

