تكليف مدير ونائب جديدين لمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

أعلن الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، عن صدور قرارات إدارية جديدة تهدف إلى تعزيز الأداء الطبي والإداري بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف.

تأتي هذه القرارات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة، بتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المنظومة الصحية المحلية.

مدير ونائب جديدين لمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

وأوضح مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، أن القرارات تم اتخاذها بناءً على توجيهات الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تم تكليف الدكتورة ولاء محمد فهمي، طبيبة بشرية، بمنصب مدير مستشفى بني سويف للتأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إجراء التقييم، كما تم تكليف الدكتور شريف زكريا محمد، طبيب بشري، للقيام بأعمال نائب مدير المستشفى خلال الفترة ذاتها.

وأكد مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن المتابعة الدورية لسير العمل داخل وحدات الهيئة، وضمن الجهود المستمرة لدعم الكوادر الطبية ورفع كفاءة التشغيل داخل المستشفيات، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المنتفعين بنظام التأمين الصحي في بني سويف.

وفي ختام تصريحه، أعرب مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، عن شكره وتقديره للدكتورة نرمين محمد نجيب، المدير السابق للمستشفى، على جهودها الملموسة وعطاءها المستمر طوال فترة توليها المسئولية.

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