الدفع بـ 5 سيارات للسيطرة على حريق بمخزن نادي الترسانة في إمبابة

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على، حريق اندلع داخل أحد المخازن التابعة لنادي الترسانة على كورنيش النيل بمنطقة إمبابة، وتواصل جهودها للسيطرة على الحريق.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد باندلاع حريق في أحد المخازن التابعة لنادي الترسانة على كورنيش النيل بمنطقة إمبابة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتواصل القوات جهودها للسيطرة على الحريق، وقامت قوات الشرطة بفرض كردون أمني بمحيط الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداده لمبانٍ أخرى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة التامة على الحريق.

خطوات يجب اتباعها عند اكتشاف الحريق وهي:

- اضغط على جهاز الإنذار فورًا أو أعلن بصوت عال عن الحريق إن أمكنك.

- حاول إطفاء النيران باستخدام الوسائل المتاحة بما لا يعرض حياتك للخطر.

- عند سماعك الإنذار عليك إخلاء المبنى بهدوء وانتظام باستخدام أقرب مخارج متاحة.

- لا تستخدم المصاعد واستخدم السلالم فقط وقت الإخلاء.

- يجب أن يتوجه جميع الموجودين بمكان الحريق إلى نقطة تجمع آمنة.

- لا تعد للمبنى لأي سبب حتى يسمح لك رجال الإطفاء؛ فموافقتهم على عودتك تعني أن المبنى أصبح آمنًا.

