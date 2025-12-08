أمطار غزيرة تضرب بني سويف والمحافظة تدفع بسيارات شفط المياه (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة بني سويف، مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة على عدد من مراكز وقرى المحافظة، ما تسبب في تباطؤ الحركة المرورية في بعض الشوارع وتجمع كميات من المياه في المناطق المنخفضة، فيما رفعت الأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد والطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ.

أمطار غزيرة تضرب مراكز ببني سويف

أمطار غزيرة تضرب مراكز ببني سويف

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء المراكز والقرى بدفع سيارات شفط المياه لفتح الطرق الرئيسية، وتوجيه غرف العمليات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل السريع مع أي تجمعات مائية أو أعطال محتملة، مع تحذير المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة وتقليل التحركات غير الضرورية حتى استقرار الأحوال الجوية.

كما أصدر محافظ بني سويف، توجيهاته برفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة أي تداعيات نتيجة حالة عدم الاستقرار في الطقس، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء والتحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وكلف رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المستمر مع مركز السيطرة الموحد وغرفة عمليات محافظة بني سويف والتعامل الفوري مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية خاصة شركات المرافق لمواجهة أي آثار محتملة على أعمدة الكهرباء والطرق والمرافق الحيوية.

أمطار غزيرة تضرب مراكز ببني سويف

عزل أعمدة الإنارة لحمايتها من الأمطار

وشدد محافظ بني سويف، على ضرورة التنسيق بين مسؤولي الإعلانات ورؤساء المدن وأصحاب شركات الدعاية لتأمين اللوحات الإعلانية، موجهًا قطاع الكهرباء بمراجعة أعمدة الإنارة وعزلها كهربائيًا لمنع تسرب التيار حفاظًا على سلامة المواطنين، والعمل على استمرار الخدمة وإيجاد بدائل فورية عند انقطاع التيار، خاصة في المنشآت الحيوية، مؤكدًا أن المحافظة وضعت خطة متكاملة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار تتضمن تنسيقًا كاملًا بين المديريات الخدمية والوحدات المحلية وشركات المرافق ومراكز الأزمات.

كما تم توجيه رؤساء المدن والقرى بـ محافظة بني سويف، بمتابعة أعمال تطهير المخرات والبرابخ ومراجعة أي تعديات قد تعيق تصريف مياه الأمطار، إلى جانب مراجعة أعمدة الإنارة وعزلها كهربائيًا حرصًا على سلامة المواطنين.

الوحدات المحلية تدفع بسيارات شفط مياه الأمطار ببني سويف

بني سويف تراجع جاهزية سيارات شفط المياه

وفي سياق متصل، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، سلسلة اجتماعات موسعة مع أعضاء لجنة مواجهة مخاطر الأمطار والسيول بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية وشركات المرافق والحماية المدنية وإدارة الأزمات لمراجعة خطط القطاعات المختلفة والتأكد من جاهزية سيارات شفط المياه والمعدات الثقيلة ومخزون مهمات الإغاثة ومراكز الإيواء بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني.

