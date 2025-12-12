روما يهزم سيلتك 3-0 ويتقدم 7 مراكز في الدوري الأوروبي

18 حجم الخط

الدوري الأوروبي، انتهت مباراة سيلتك الإسكتلندي أمام ضيفه روما الإيطالي بنتيجة 0/3 للذئاب، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب سيلتك بارك، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

سجل أهداف روما في شباك سيلتك، ليام سكيلز بخطأ في مرماه في الدقيقة 6، إيفان فيرجسون هدفين في الدقيقتين 36 و45+1.

تشكيل روما أمام سيلتك

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني - إيفان نديكان - هرموسو.

خط الوسط: زكي سيلك - ماتياس سولي - نائل العيناوي - رينش.

خط الهجوم: بيسيلي - فيرجسون - ستيفان الشعرواي.

ترتيب روما وسيلتك في الدوري الأوروبي

وجمع فريق روما خلال 6 مباريات من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، 12 نقطة وضعوه في المرتبة العاشرة،بينما يقع سيلتك في المركز الـ24 برصيد سبع نقاط في رصيده.

