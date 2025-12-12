الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

روما يهزم سيلتك 3-0 ويتقدم 7 مراكز في الدوري الأوروبي

روما،فيتو
روما،فيتو
18 حجم الخط

الدوري الأوروبي، انتهت مباراة سيلتك الإسكتلندي أمام ضيفه روما الإيطالي بنتيجة 0/3 للذئاب، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب سيلتك بارك، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

 

سجل أهداف روما في شباك سيلتك، ليام سكيلز بخطأ في مرماه في الدقيقة 6، إيفان فيرجسون هدفين في الدقيقتين 36 و45+1.

 

تشكيل روما أمام سيلتك

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني - إيفان نديكان - هرموسو.

خط الوسط: زكي سيلك - ماتياس سولي - نائل العيناوي - رينش.

خط الهجوم: بيسيلي - فيرجسون - ستيفان الشعرواي.

ترتيب روما وسيلتك في الدوري الأوروبي

وجمع فريق روما خلال 6 مباريات من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، 12 نقطة وضعوه في المرتبة العاشرة،بينما يقع سيلتك في المركز الـ24 برصيد سبع نقاط في رصيده.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى الأوروبي سيلتك الإسكتلندي روما الإيطالى روما أمام سيلتك روما وسيلتك

مواد متعلقة

روما يضرب سيلتك 0/3 في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

كالياري يفوز على روما بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

كأس العرب، السعودية وفلسطين يتعادلان 1/1 ويتجهان لشوطين إضافيين

كأس العرب، تعادل سلبي في الشوط الأول بين فلسطين والسعودية في ربع النهائي

تفاصيل جديدة في ضبط سائق محافظ الدقهلية لتورطه في الاتجار بالمخدرات

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

روما يضرب سيلتك 0/3 في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

الدفع بـ 5 سيارات للسيطرة على حريق بمخزن نادي الترسانة في إمبابة

ريال بيتيس يفوز على دينامو زغرب بثلاثية في الدوري الأوروبي

روما يهزم سيلتك 3-0 ويتقدم 7 مراكز في الدوري الأوروبي

خدمات

المزيد

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا الهدهد في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي قريبا

الإفتاء: يجوز الوضوء بماء المطر في هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads