محافظ بني سويف يوجه برفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة تقلبات الطقس

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية وشركات المرافق على مستوى المحافظة بتنفيذ خطة الاستعدادات المسبقة لمواجهة تداعيات موجة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار، مشددًا على رفع درجة الجاهزية في مختلف القطاعات الحيوية، وتفعيل غرف العمليات وربطها بشكل مباشر مع مركز السيطرة الرئيسي بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول.

تعليمات عاجلة لمواجهة موجة الطقس

وأكد محافظ بني سويف، على ضرورة التعامل الاستباقي مع أي تأثيرات محتملة لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، عبر تعزيز الانتشار الميداني لفرق الطوارئ بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والري والطرق، بما يضمن التدخل السريع في حال ظهور تجمعات لمياه الأمطار أو وقوع أعطال مفاجئة قد تعطل حركة المواطنين أو تؤثر على المرافق والخدمات الأساسية.

مراجعة جاهزية المعدات والسيارات

وشدد محافظ بني سويف، على مراجعة جاهزية المعدات والسيارات المخصصة لسحب وتصريف المياه، والتأكد من توافر الوقود والكوادر الفنية المدربة للعمل على مدار الساعة، مع التأكيد على أهمية التواجد الفعّال لرؤساء الوحدات المحلية في مواقع العمل لمتابعة المستجدات ميدانيًا، والتعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين بشكل فوري من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز وربطها بالغرفة الرئيسية في الديوان العام لضمان سرعة اتخاذ القرار.

كما وجّه محافظ بني سويف، بمتابعة المناطق الأكثر عرضة للتضرر مثل مداخل ومخارج المدن والمحاور الرئيسية والطرق السريعة، والتأكد من نظافة شبكات الصرف وتلافي أي معوقات قد تؤثر على انسياب المياه، بما يضمن الحفاظ على سلامة الحركة المرورية وحماية المنشآت الحيوية.

تفعيل غرف العمليات ببني سويف

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة تشمل جميع القطاعات الخدمية لضمان استمرار المرافق الحيوية دون انقطاع خلال فترة الطقس السيئ، مؤكدًا أن غرف العمليات ستظل في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء موجة التقلبات الجوية، مع رفع تقارير دورية حول الموقف التنفيذي لاتخاذ الإجراءات المناسبة في التوقيت المطلوب.

