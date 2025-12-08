محافظ بني سويف ورئيس تنمية الصعيد يبحثان إنشاء مركز تنمية المهارات التراثية

18 حجم الخط

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم رئيس الهيئة، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، وبمشاركة عدد من قيادات الهيئة، من بينهم العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، وإسراء خالد مدير العلاقات العامة بالهيئة.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بني سويف، مع وفد الهيئة نتائج الجولة الميدانية التي نفذها الوفد بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمجموعة من المشروعات الجارية بمراكز الواسطى وبني سويف شرق النيل وسمسطا، وهي مشروعات تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والخدمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الصناعات الحرفية والتراثية داخل القرى.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية الدور التنموي الذي تقوم به هيئة تنمية الصعيد في دعم خطط المحافظة ورفع كفاءة البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها تمثل إضافة قوية للقطاعات الاقتصادية والخدمية، وتفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، كما تسهم في دعم الصناعات التراثية والحرف اليدوية التي تتميز بها قرى المحافظة.

بحث إنشاء مركز تنمية المهارات التراثية والحرفية

وتضمنت الجولة الميدانية للهيئة متابعة مشروع إنشاء مركز تنمية المهارات التراثية والحرفية بعزبة أبو النور التابعة لقرية ميدوم، والذي يضم طابقين و34 غرفة تشمل قاعات تدريب للحرف اليدوية والتراثية، فضلًا عن فصل لمحو الأمية، واطلع الوفد على نسب التنفيذ والتشطيبات النهائية، كما التقى عددًا من المدربين والمتدربين للتعرف على البرامج التدريبية المقدمة واستعدادات تشغيل المركز بكامل طاقته لخدمة أبناء المنطقة.

ووجّه محافظ بني سويف، خلال اللقاء بسرعة استثمار المركز عبر إقامة معرض دائم لمنتجات المتدربين والحرفيين، بما يعزز فرص التسويق المستدام، كما كلف بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتشغيل فصل محو الأمية دعمًا لبرامج تمكين المرأة والشباب.

تفقد تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية ميدوم

كما تابع وفد هيئة تنمية الصعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية ميدوم، والوقوف على نسب التنفيذ داخل المشروع، ضمن خطة الهيئة لتعزيز الخدمات الصحية الأساسية داخل القرى.

وفي مركز سمسطا، تفقد وفد هيئة تنمية الصعيد مشروع تجفيف الحاصلات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية بقرية سمسطا الجديدة، وتم الاتفاق على إضافة خط إنتاج جديد للمشروع لتسريع مراحل التشغيل التجريبي.

وشملت الجولة كذلك متابعة مشروع تطوير الوحدة الصحية والمعسكر القومي للشباب شرق النيل، للاطلاع على الموقف التنفيذي وأعمال التجهيزات الإنشائية والطبية المختلفة، وذلك بحضور عدد من قيادات المراكز والمديريات التنفيذية.

