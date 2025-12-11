الخميس 11 ديسمبر 2025
رياضة

روما يضرب سيلتك 0/3 في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

روما الإيطالي، فيتو
روما الإيطالي، فيتو
18 حجم الخط

 انتهى الشوط الأول من مباراة سيلتك الإسكتلندي أمام ضيفه روما الإيطالي بنتيجة 0/3 للذئاب، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب سيلتك بارك، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

سجل أهداف روما في شباك سيلتك، ليام سكيلز بخطأ في مرماه في الدقيقة 6، إيفان فيرجسون هدفين في الدقيقتين 36 و45+1.

تشكيل سيلتك ضد روما

تشكيل روما أمام سيلتك

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني - إيفان نديكان - هرموسو.

خط الوسط: زكي سيلك - ماتياس سولي - نائل العيناوي - رينش.

خط الهجوم: بيسيلي - فيرجسون - ستيفان الشعرواي.

ترتيب روما وسيلتك في الدوري الأوروبي

وجمع فريق روما خلال 5 مباريات من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، 9 نقاط وضعوه في المرتبة الـ17،بينما يقع سيلتك في المركز الـ22 برصيد سبع نقاط في رصيده.

 

سيلتك الإسكتلندي سيلتك روما الإيطالى روما الدورى الأوروبي

الجريدة الرسمية
