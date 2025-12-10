بروتوكول تعاون بين التعليم و"مياه الشرب" لرفع الوعي لدى تلاميذ المدارس بالفيوم

18 حجم الخط

وقعت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بروتوكول تعاون لنشر الوعي المائي والبيئي والصحي لدى تلاميذ المدارس، وقع عن مياه الفيوم المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس الشركة، وعن التعليم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل الوزارة، بحضور الدكتور ريمون شكري المسئول الميداني لمنظمة اليونيسف، ورشا يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومديرى الإدارات المعنية ومديري الإدارات التعليمية المستهدفة، بمقر محطة تنقية مياه الشرب بقحافة.

ثمار التعاون بين التعليم ومياه الفيوم

وقال رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إن التعاون مع مديرية التربية والتعليم يستهدف تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية، ويشمل العمل داخل 450 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية، تضم نحو ٤٥٠ ألف تلميذ، مع توفير كافة أوجه الدعم من جانب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

مشروع صحتهم مستقبلهم

وأضاف رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه من خلال مشروع "صحتهم مستقبلهم" تم توزيع ما يقرب من 525 ألف علبة معجون وفرشاة أسنان، وتركيب نحو 2225 قطعة موفرة للحنفيات داخل المدارس بهدف تقليل الفاقد من المياه وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تدريب ورفع كفاءة نحو 2700 منسق ومشرف نشاط، وتنفيذ 80 جدارية على جدران المدارس المستهدفة تتناول رسائل ومحاور المشروع الستة، بجانب إقامة معارض ومسابقات بين المدارس، كما تمت إضافة 200 مدرسة جديدة إلى مدارس المشروع، وتدريب 400 منسق ومشرف نشاط على مدار ثلاثة أيام متواصلة، ويُستهدف توزيع 200 ألف علبة معجون وفرشاة على التلاميذ لتنفيذ حملة "غسيل الأسنان" التي تستمر لمدة 21 يومًا متواصلة.

وأكد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى ان تضافر الجهود ساعد في حثِّ التلاميذ على ترشيد استهلاك المياه، وإكسابهم مهارات وسلوكيات صحيحة وإيجابية تجاه المياه، مثمِّنًا جهود منظمة اليونيسف في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتوصيل هذه السلوكيات وتبسيطها بالشكل الذي يضمن وصولها لأكبر شريحة في المجتمع وأكثرها تأثيرًا، وهي شريحة تلاميذ المدارس الابتدائية.

