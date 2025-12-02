مياه الفيوم: إزالة معوقات التحصيل وتقنين الوصلات الخلسة ضرورة لتعظيم الموارد

18 حجم الخط

عقد المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعاََ مع القطاع التجاري بمقر مكتبه بمحطة مياه قحافة، لمناقشة سبل تنشيط آليات التحصيل، وتعظيم موارد الشركة.

محاور اجتماع شركة الفيوم لمياه الشرب

وقال رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم استعراض التحديات الحالية المتعلقة بدفع الفواتير، مع اقتراح حلول مبتكرة تشمل تسهيل الدفع الإلكتروني وبرامج تسوية الديون، لتحسين الإيرادات وتحسين الوضع المالي للشركة لتمويل وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، كما تناول الاجتماع بحث سبل مكافحة وصلات المياه الخلسة، التي تشكل عبأََ كبيراََ على الشبكة وتؤدي لتلفها وزيادة كمية فاقد المياه، والحد من التعديات على شبكة مياه الشرب التي تؤدي إلى تلفها وإهدار موارد الشركة.

وأشار رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن إزالة معوقات التحصيل وتقنين الوصلات الخلسة أمر حاسم لتمكين الشركة من استثمار أكبر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.