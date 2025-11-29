السبت 29 نوفمبر 2025
محافظات

رئيس شركة مياه الفيوم يوجه بحل نهائي لمشكلة التسريب بشبكة عزبة رحيل

جولة رئيس شركة الفيوم
جولة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو
تفقد المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال الشركة بعزبة رحيل التابعة للوحدة المحلية بسنهور البحرية بمركز سنورس،  بعد تلقي شكوى من الأهالي بحدوث تسرب بخطوط مياه الشرب نتيجة أعمال الحفر الخاصة بمشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه، ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي بالفيوم، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

 

جولة في موقع العمل

ووجّه رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، فرق التشغيل والصيانة بسرعة تحديد موقع التسرب وإصلاحه فورًا، مع استبدال الأجزاء التالفة الناتجة عن أعمال المقاول، لضمان استمرار ضخ المياه بالشبكة دون أي تأثير على الكميات أو الجودة، والتنسيق الكامل بين قطاعات الشركة، والجهة المنفذة لمشروع الصرف الصحي، لتجنب تكرار أي تلفيات بالشبكات خلال فترة التنفيذ، كما وجّه قطاع المعامل بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية وإجراء تحاليل يومية لعينات المياه بالعزبة للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية، مع إعداد تقارير فورية للعرض.

 

 

مياه الفيوم تنظم تدريبا لرفع كفاءة خريجي مدرسة الصرف الصحي

مياه الفيوم: إزالة 1752 حالة تعد علي شبكة مياه الشرب

وأكدت الشركة أنه جارٍ العمل حاليًا على إصلاح موقع التسريب بالعزبة، مع استمرار المتابعة اللحظية لكافة الأعمال من خلال فرق التشغيل والمعامل، لحين الانتهاء الكامل من الإصلاحات وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بالشبكة.

الجريدة الرسمية