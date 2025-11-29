رئيس شركة مياه الفيوم يوجه بحل نهائي لمشكلة التسريب بشبكة عزبة رحيل

18 حجم الخط

تفقد المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال الشركة بعزبة رحيل التابعة للوحدة المحلية بسنهور البحرية بمركز سنورس، بعد تلقي شكوى من الأهالي بحدوث تسرب بخطوط مياه الشرب نتيجة أعمال الحفر الخاصة بمشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه، ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي بالفيوم، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

جولة في موقع العمل

ووجّه رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، فرق التشغيل والصيانة بسرعة تحديد موقع التسرب وإصلاحه فورًا، مع استبدال الأجزاء التالفة الناتجة عن أعمال المقاول، لضمان استمرار ضخ المياه بالشبكة دون أي تأثير على الكميات أو الجودة، والتنسيق الكامل بين قطاعات الشركة، والجهة المنفذة لمشروع الصرف الصحي، لتجنب تكرار أي تلفيات بالشبكات خلال فترة التنفيذ، كما وجّه قطاع المعامل بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية وإجراء تحاليل يومية لعينات المياه بالعزبة للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية، مع إعداد تقارير فورية للعرض.

وأكدت الشركة أنه جارٍ العمل حاليًا على إصلاح موقع التسريب بالعزبة، مع استمرار المتابعة اللحظية لكافة الأعمال من خلال فرق التشغيل والمعامل، لحين الانتهاء الكامل من الإصلاحات وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بالشبكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.