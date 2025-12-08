بسبب الصيانة، قطع مياه الشرب 12 ساعة عن بعض قرى الفيوم

18 حجم الخط

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي أن فرق الصيانة التابعة لها تنفذ أعمال صيانة تشمل تغيير عداية مياه لخط قطر ٦٠٠ مليمتر صلب بمنطقة المختلطة بمركز إطسا، ما يستلزم قطع المياه عن عدد من المناطق لمدة ١٢ ساعة، من الساعة ٣ عصرًا غدا الثلاثاء الموافق ٩ ديسمبر، حتى الساعة ٣ صباح يوم الأربعاء ١٠ من نفس الشهر.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

ويتأثر بانقطاع مياه الشرب في مركز إطسا قرى "المختلطة، والونايسة، والمعربين، وتوابعهم"، ويتأثر من مركز يوسف الصديق قرى "النزلة، والحامولي، والمقراني، وتوابعهم"، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المنشآت الخدمية "المخابز والمستشفيات والعيادات" تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة تنفيذ الأعمال، على أن تعود الخدمة فور الانتهاء من عمليات الصيانة.

مواجهة الطقس السيئ

يذكر أن شركة مياة الشرب دفعت بـ ٦٤ سيارة ومعدة موزعة على جميع مراكز المحافظة لضمان التحرك الفوري والاستجابة السريعة للبلاغات، موضحًا أن منظومة الطوارئ مدعّمة بعناصر فنية مدرّبة على أحدث النظم التكنولوجية في إدارة الأزمات.

وأعلنت عن جاهزية ١٦ سيارة نافوري موزعة بين مدينة الفيوم بعدد ٥ سيارات، ومركز إبشواي ٢ سيارة، وأطسا ٤ سيارات، إضافة إلى ٣ سيارات بكل من مركزي سنورس وطامية، وجاهزية عدد ٧ سيارات فاكيوم منها ٤ سيارات بمدينة الفيوم وسيارة واحدة بكل من إبشواي وإطسا وسنورس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.