الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تنشر معداتها بالقري والمدن لمواجهة الطقس السيئ

معدات شركة الفيوم
معدات شركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم جاهزيتها الكاملة لمواجهة التقلبات الجوية خلال فصل الشتاء، حيث أكد المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة دفعت بـ ٦٤ سيارة ومعدة موزعة على جميع مراكز المحافظة لضمان التحرك الفوري والاستجابة السريعة للبلاغات، موضحًا أن منظومة الطوارئ مدعّمة بعناصر فنية مدرّبة على أحدث النظم التكنولوجية في إدارة الأزمات، تنفيذًا لتوجيهات الشركة القابضة بضرورة رفع مستوى الجاهزية الفنية وتعزيز كفاءة التشغيل.

توزيع السيارات علي قري ومراكز المحافظة

وقال  العميد أشرف خطيري مدير عام الإدارة العامة للخدمات الفنية ان   ١٦ سيارة نافوري موزعة بين مدينة الفيوم بعدد ٥ سيارات، ومركز إبشواي ٢ سيارة، وأطسا ٤ سيارات، إضافة إلى ٣ سيارات بكل من مركزي سنورس وطامية، وجاهزية عدد ٧ سيارات فاكيوم منها ٤ سيارات بمدينة الفيوم وسيارة واحدة بكل من إبشواي وأطسا وسنورس.

وأشار خطيري إلى جاهزية ٤ سيارات كباش تتوزع بين قسم الكسح والتطهير بمدينة الفيوم بعدد ٣ سيارات، وسيارة واحدة بمحطة معالجة حنين. فضلا عن جاهزية  ٣٦ سيارة كسح تُعد من أهم معدات الدعم الميداني، وتنتشر بواقع ١٥ سيارة بمدينة الفيوم، و٦ سيارات بإبشواي، و٤ سيارات بأطسا، و٦ سيارات بسنورس، و٥ سيارات بطامية، إلى جانب سيارة واحدة مخصّصة لكسح السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة وحالات الطقس. 

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الفيوم مستجدات إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون

مياه الفيوم: إزالة معوقات التحصيل وتقنين الوصلات الخلسة ضرورة لتعظيم الموارد


وأكد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة المعدات لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خلال موسم الشتاء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إدارة الأزمات الخدمة المقدمة الشرب والصرف الصحى النظم التكنولوجية توجيهات الشركة القابضة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم مياه الشرب مياه الشرب والصرف مواجهة التقلبات الجوية

مواد متعلقة

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

جمهورية «القائم بالأعمال».. القائمة تضم وزراء ورؤساء جامعات وقيادات اقتصادية ورقابية وتمتد إلى دواوين الحكومة والمديريات.. وخبراء: حوكمة غير رشيدة

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

لم يكن موفقًا، علاء مبارك يدخل على أزمة محمد صلاح برسالة قوية

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

تمساح الزوامل يعود للظهور، و9 لجان تبحث عنه وسط قلق أهالي الشرقية (صور)

انقطاع تام للكهرباء في عموم السودان

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 8-12-2025

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

الإمام الذي لا يُشترى، "محمد المهدي العباسي" أول من جمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالحماية من المخاطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads