مياه الفيوم تنشر معداتها بالقري والمدن لمواجهة الطقس السيئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم جاهزيتها الكاملة لمواجهة التقلبات الجوية خلال فصل الشتاء، حيث أكد المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة دفعت بـ ٦٤ سيارة ومعدة موزعة على جميع مراكز المحافظة لضمان التحرك الفوري والاستجابة السريعة للبلاغات، موضحًا أن منظومة الطوارئ مدعّمة بعناصر فنية مدرّبة على أحدث النظم التكنولوجية في إدارة الأزمات، تنفيذًا لتوجيهات الشركة القابضة بضرورة رفع مستوى الجاهزية الفنية وتعزيز كفاءة التشغيل.

توزيع السيارات علي قري ومراكز المحافظة

وقال العميد أشرف خطيري مدير عام الإدارة العامة للخدمات الفنية ان ١٦ سيارة نافوري موزعة بين مدينة الفيوم بعدد ٥ سيارات، ومركز إبشواي ٢ سيارة، وأطسا ٤ سيارات، إضافة إلى ٣ سيارات بكل من مركزي سنورس وطامية، وجاهزية عدد ٧ سيارات فاكيوم منها ٤ سيارات بمدينة الفيوم وسيارة واحدة بكل من إبشواي وأطسا وسنورس.

وأشار خطيري إلى جاهزية ٤ سيارات كباش تتوزع بين قسم الكسح والتطهير بمدينة الفيوم بعدد ٣ سيارات، وسيارة واحدة بمحطة معالجة حنين. فضلا عن جاهزية ٣٦ سيارة كسح تُعد من أهم معدات الدعم الميداني، وتنتشر بواقع ١٥ سيارة بمدينة الفيوم، و٦ سيارات بإبشواي، و٤ سيارات بأطسا، و٦ سيارات بسنورس، و٥ سيارات بطامية، إلى جانب سيارة واحدة مخصّصة لكسح السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة وحالات الطقس.



وأكد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة المعدات لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خلال موسم الشتاء

