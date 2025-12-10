مياه الفيوم تشدد على ضرورة مراجعة مشروعات "حياة كريمة" وتلافي الملاحظات والمعوقات

18 حجم الخط

عقد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس وليد سعيد إسماعيل، اجتماعًا موسعًا مع مقاولي تنفيذ الوصلات المنزلية الخاصة بشبكات الصرف الصحي بمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن مشروعات المبادرة القومية “حياة كريمة”، وذلك لتلافي الملاحظات والمعوقات ومراجعة الأعمال الجارية.

مراجعة الأعمال المنفذة

وشدد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، على ضرورة مراجعة الأعمال المنفذة وتجهيزها للتسليم النهائي، مشددًا على الالتزام الكامل بالمعايير الفنية لضمان استدامة كفاءة الشبكات، مع زيادة عدد الفرق الميدانية لضمان نهو الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد. وأوضح أن الشركة في حالة تأهب دائم لحين الإنتهاء من جميع أعمال المبادرة، مشيرًا إلى أن إزالة المعوقات وتكثيف الجهود يمثلان الأساس في المرحلة الأخيرة للانتهاء من مشاريع “حياة كريمة.

جولة على مشروعات حياة كريمة

وكان رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، قام في وقت سابق بجولة ميدانية بقرية أبو جندير بمركز إطسا لمتابعة تنفيذ الوصلات المنزلية لخدمة أهالي القرية، مؤكدًا حرصه على المتابعة المستمرة لجميع مواقع العمل بمختلف أنحاء المحافظة حتى الإنتهاء من كافة الأعمال، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية بالقرى الأكثر احتياجًا.

شارك في الاجتماع الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي، وعدد من مهندسي الإشراف والتنفيذ بالمواقع، حيث تم استعراض نسب التقدم الميداني بالمناطق المستهدفة، مع التأكيد على مستوى الجودة وتجاوز التأخيرات الناتجة عن التحديات اللوجيستية والتنسيقية.

