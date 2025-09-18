مياه الفيوم تنظم حملة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، حملة الرسم علي أسوار وجدران عدد من المدارس، ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة اليونيسف، في 250 مدرسة ابتدائية بمختلف مراكز المحافظة في إطار الأنشطة التوعوية التي تستهدف غرس القيم والسلوكيات الإيجابية بين طلاب المدارس.

اهداف الرسم علي الجدران

وتهدف الجداريات الي تجميل جدران المدارس وتحويلها إلى وسيلة بصرية تحمل رسائل واضحة تتضمن محاور مشروع صحتهم مستقبلهم الستة، وأهمها ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على نظافتها، وحماية البيئة من التلوث، والتغذية الصحية السليمة مؤكدًا أن إشراك الطلاب في تصميم وتنفيذ هذه الرسومات يساعد على ترسيخ هذه المفاهيم لديهم بصورة عملية ممتعة، وتسهم في خلق بيئة تعليمية جاذبة، وتساعد الطلاب على استيعاب الرسائل التربوية من خلال مشاركتهم الفعالة في الأنشطة، مشيرة إلى أن التعاون مع "مياه الفيوم" يعزز من التكامل بين المؤسسات لخدمة المجتمع المحلي.

يذكر أن مشروع صحتهم مستقبلهم، يتضمن ايضا أنشطة متعددة مثل الندوات التوعوية، والمعسكرات، والمسابقات، التي تهدف الي توصيل الرسائل التربوية والصحية بشكل مبسط وجذاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.