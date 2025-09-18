الخميس 18 سبتمبر 2025
مياه الفيوم تنظم حملة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك

حملة للرسم علي الجدران، فيتو

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، حملة الرسم علي أسوار وجدران عدد من المدارس،  ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة اليونيسف، في 250 مدرسة ابتدائية بمختلف مراكز المحافظة في إطار الأنشطة التوعوية التي تستهدف غرس القيم والسلوكيات الإيجابية بين طلاب المدارس.

 

اهداف الرسم علي الجدران

وتهدف الجداريات الي  تجميل جدران المدارس وتحويلها إلى وسيلة بصرية تحمل رسائل واضحة تتضمن محاور مشروع صحتهم مستقبلهم الستة،  وأهمها ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على نظافتها، وحماية البيئة من التلوث، والتغذية الصحية السليمة مؤكدًا أن إشراك الطلاب في تصميم وتنفيذ هذه الرسومات يساعد على ترسيخ هذه المفاهيم لديهم بصورة عملية ممتعة، وتسهم في خلق بيئة تعليمية جاذبة، وتساعد الطلاب على استيعاب الرسائل التربوية من خلال مشاركتهم الفعالة في الأنشطة، مشيرة إلى أن التعاون مع "مياه الفيوم" يعزز من التكامل بين المؤسسات لخدمة المجتمع المحلي.

 

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 18-9-2025

شركة مياه الفيوم تكرم 49 من أبناء العاملين المتفوقين دراسيا

يذكر أن مشروع صحتهم مستقبلهم، يتضمن ايضا أنشطة متعددة مثل الندوات التوعوية، والمعسكرات، والمسابقات، التي تهدف الي توصيل الرسائل التربوية والصحية بشكل مبسط وجذاب.

