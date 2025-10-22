الأربعاء 22 أكتوبر 2025
مياه الفيوم تستقبل طلاب 3 مدارس للتوعية بترشيد الاستهلاك

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنها استقبلت بمحطة مياه الشرب بقحافة زيارات ميدانية من طلاب من 3 مدارس هي" محمد صبري البكباشي ـ الشهيد محمد سيد عبد العاطي - قحافة الصباحية"، وتعرف الطلاب على مراحل تنقية مياه الشرب ابتداءً من المأخذ مرورًا بمراحل المعالجة والتنقية وحتى وصول المياه للمستهلكين.

الهدف من زيارات الطلاب لمحطات مياه الشرب

تهدف زيارات طلاب المدارس والجامعات إلى محطات مياه الشرب الي رفع الوعي المائي لدى الشباب، وخلق جيل واعٍ بقضايا المياه، قادر على فهم الأرض الحقيقي لترشيد استخدام المياه، ويقدر معنى الحفاظ عليها من الهدر ومواجهة التحديات المائية المستقبلية، وتولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية كبيرة لرفع الوعي المائي بين الشباب لضمان استدامة الموارد المائية وتأمين مستقبل مائي أفضل للجميع.

برنامج الزيارات

تضمنت الزيارات شرحًا مفصلًا للعمليات الفنية والتقنيات المستخدمة في معالجة المياه لضمان توفير مياه نظيفة وصالحة للشرب، مع التركيز على أهمية الجودة والسلامة في كل مرحلة، وأوضح فريق العمل بالمحطة الجهود المبذولة للحفاظ على جودة المياه وفق المواصفات القياسية المعتمدة، من خلال عمليات الفحص والتنقية الدقيقة التي تجرى بشكل دوري.

 

 كما تم توضيح الدور الحيوي لمحطات التنقية في دعم صحة المجتمع وتلبية احتياجات الأهالي من مياه شرب آمنة، وسط تفاعل إيجابي من الطلاب الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتعرف على هذه العمليات الحيوية.

 

